Millones alrededor de todo el mundo se reunirán este sábado por la noche para celebrar la Navidad. Y para esperar el arribo del Viejito Pascuero, quien ansían llegue acompañado de los grandes regalos y deseos que pidieron para este tan esperado día de diciembre.

Por supuesto, no es necesario ser niño para desear y Redgol reunió a varios personajes, todos amantes de la épica Chilean Premier League, y les realizó una sola pregunta: ¿Qué le pediría al Viejo Pascuero para nuestro fútbol chileno con miras a 2023?.

"Que los dirigentes trabajen de verdad"

Para don Pedro Carcuro, relator y comentarista deportivo con más de 50 años de trayectoria, la respuesta es sencilla. "Que los dirigentes del fútbol chileno trabajen de verdad. Nada más. Corto, preciso y a la yugular", contesta.

Misma petición hace el exseleccionado nacional Leonardo Véliz. "Pido sensatez por parte de los dirigentes en todo lo que será el Campeonato Nacional. Y lo otro, que el Viejito Pascuero borre de una plomada a los representantes", agrega por su parte.

"Que la Roja juegue como antes"

Tras un 2022 que estuvo marcado por la no clasificación de Chile al Mundial, los amantes del fútbol piden que la selección chilena vuelva a lo más alto. "Que juegue como cuando le ganó 7-0 a México y que haya una nueva Generación Dorada", dice Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers.

"Que mi amigo Eduardo Berizzo se le dé la sabidura necesaria para tomar las mejores decisiones y que podamos clasificar al siguiente Mundial", solicita por su lado el exentrenador César Vaccia. "Que aparecieran nuevas figuras que nos permitan ilusionarnos con clasificar al Mundial", suma el gran Jorge Aravena.

"Que se mejore la calidad de nuestro fútbol y que se recupere la transparencia que hubo por tantos años. Que se consoliden las figuras nuevas, porque estamos esperanzados de que nuestro recambie se acerque a los que se fueron y tantas alegrías nos dieron", pide Jorge Garcés.

Dino Gordillo, humorista y amante del balompié, pide más oportunidades a entrenadores chilenos. "Que eliminen los cursos de entrenadores, porque no sacan nada con andar estudiando si después no les dan pega. Llega cualquier hueón vendiendo casacas de cuero de Mendoza y lo contratan", pide, fiel a su estilo.

"O llega uno que vivía a cuatro cuadras de Bielsa y lo contratan. Y que huebean con Bielsa, si no ganamos nada con él. Con ese equipo, esa cantera y esos jugadores voraces, cualquier DT hubiese rendido. Era una generación que no va a existir nunca más y esa no la hizo Bielsa, la hizo Sulantay", suma.

"Que se tome en serio la profesionalización del futfem"

Y tras el año en que finalmente entró en vigencia la ley que profesionaliza el fútbol femenino, destacas mujeres del deporte piden que se tome en serio. "Que haya desarrollo e inversión para el fútbol formativo y femenino. Tenemos talento, pero nos falta que crean en el proyecto y que participe el gobierno", dice Paula Navarro, exentrenadora de Santiago Morning.

"Que los clubes se tomen en serio la profesionalización del futfem, que las consideren futbolistas profesionales y les den los sueldos y contratos que merecen", cierra por su lado Javiera Court, exseleccionada nacional.