La selección chilena femenina vivió un duro golpe en la Copa América. Las dirigidas de José Letelier buscaban replicar la buena actuación vista en la edición del 2018 -donde se quedaron con el subcampeonato-, pero no pudieron pasar de la fase de grupos luego de recibir una goleada en la última fecha.

Ahora, la Roja deberá enfrentar el partido por el quinto puesto, el que dará el segundo repechaje de la Conmebol a la Copa del Mundo 2023. Y ante esta dura caída de la selección, las expertas del fútbol femenino clavan su análisis y abordan un eje: la Roja necesita recambio.

Romina Martínez, comentarista de la Copa América en DirecTV, cree que si bien hay varios nombres que aún tiene cuerda para seguir vistiendo la camiseta nacional, se debe buscar un recambio para las necesitades de la Roja, dándole enfásis al área defensiva. "Me parece que José Letelier ha ido incursionando un poco más y el claro reflejo de eso es el caso de Valentina Navarrete, que respondió cuando se necesitó. Pero no es la única, hay que darle más oportunidades a la gente nueva", aseguró.

"Es una generación que todavía le queda, que tiene jugadoras de buen pie como Karen Araya y Francisca Lara, que se extrañó mucho ante Colombia. Hay que darle una vuelta a la zona compleja, que es la defensa. Es algo similar en lo que sucede en la masculina, pero esta selección ha ido de menos a más mientras batalla con menos recursos y opciones, entonces muchas veces se juega por amor propio, por buscar esa oportunidad que me parece que está ganada", añadió.

"Más que decepción, ayer vivimos el peor escenario que pudo haber mostrado la selección chilena, en un equipo que le falta más convicción de quiénes son y porqué están. Haber perdido ante Paraguay quizás les pesó mucho en lo anímico, en acomodarse al ritmo de la Copa América, del sorteo que te tocara el primer partido libre. Con el repechaje, aún hay opción. Ahora, si Chile no avanza, claramente es un fracaso", afirmó.

Para Paula Navarro, exentrenadora de Santiago Morning, al fútbol femenino le queda producto nuevo. La estratega da un análisis mesurado y manifiesta que no ha terminado el periodo de las más experimentadas, pero que todos los procesos cambian y valora tener jugadoras nuevas.

"Creo que al fútbol femenino le queda mucho producto nuevo, las chicas tienen mucho que dar. Creo que somos exagerados y nos dejamos llevar por la pasión, hay que mirar el fondo de todo esto y es que todavía queda. Hay jugadoras nuevas, en todo proceso se van cambiando. Siempre las cosas pueden ser mejor", aseguró.

"Los equipos han subido mucho su nivel en Sudamérica, eso se debe exclusivamente a los campeonatos que juegan durante el año", añadió. Y ante la posibilidad de ir al Mundial, Navarro es positiva: "Chile tiene posibilidades de clasificar, espero que lo logren y que estemos nuevamente en una competencia internacional tan importante".

"Esta generación dorada está llegando a su fin"

Geraldine Molina, quien está cubriendo el paso de la selección chilena femenina en Colombia, es más crítica en su análisis. La reportera de RedGol ofrece una profunda evaluación y manifiesta que esta generación de la Roja, la que consiguió el subcampeonato de la Copa América 2018 y llegó hasta la Copa del Mundo 2019 y los Juegos Olímpicos 2020, ya va de salida: varias tienen para seguir aportando, pero hay algunas que "no dan para más".

"Esta generación dorada está llegando a su fin, creo que los nombres llevan muchos años estando en la selección. Si uno ve las nóminas de la Copa América en 2010 e incluso en 2006, se repiten bastante. Y si bien varias de estas históricas les queda un buen rato, algunas no dan para más. Hay jugadoras de 35 años en esta nómina y quizás no están para ser parte de una selección que busca competencia, velocidad, fuerza física y no solo lo ligado a las ganas que tengan de jugar o sus nombres en esta historia", reflexionó.

"Ojalá que la generación dorada vea su final con su repechaje, aunque también pienso que es una oportunidad para demostrar buenos nombres. Hay harta materia prima, aunque falta. La exportación de jugadoras al extranjero y la eventual profesionalización del fútbol en Chile deberían dar un paso más allá para competir", analizó.

"El rendimiento de la selección fue decepcionante. Christiane Endler tuvo un torneo muy bajo luego de haber ganado el premio a mejor arquera del mundo. Eso es por decir un nombre, porque en general el torneo que hizo la selección no fue el idóneo. Nadie esperó que costara tanto. Si bien las rivales también juegan, no se dio el ancho y no se jugó como se podría haber jugado. Eso pasa la cuenta. Ojalá no se vayan con los brazos cruzados y solo con los Panamericanos", sentenció Molina.