Este viernes se celebrarán las semifinales del Australian Open 2026, el primer Grand Slam de la temporada, y uno de los partidos más esperados del certamen tendrá como protagonistas a dos de las grandes figuras del circuito masculino.

En el Rod Laver Arena, se enfrentarán el español Carlos Alcaraz (2° del ranking ATP) frente al alemán Alexander Zverev (3°), en un choque de alto voltaje que promete tenis de primer nivel y emociones hasta el último punto.

Este cruce reúne dos estilos bien definidos, la potencia y experiencia del alemán frente al talento, frente a la intensidad y la versatilidad del español. Un duelo que capta la atención de los fanáticos y que puede marcar el rumbo del Abierto de Australia.

¿TV o streaming? Horario y dónde ver a Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev

El partido entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, correspondiente a la semifinal del Australian Open 2026, se juega la madrugada de este viernes 30 de enero, a partir de las 00:30 horas de Chile , en el Rod Laver Arena de Melbourne, Australia.

En Chile, el encuentro tenístico será transmitido por TV a través de la señal de ESPN 2, disponible en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

Además, el partido podrá verse EN VIVO y de manera exclusiva vía streaming a través de la plataforma DISNEY+, mediante la contratación del plan Premium.

En Chile, el plan Premium de Disney+ tiene un valor mensual de $14.190 y puede contratarse ingresando a www.disneyplus.com.

Alexander Zverev y Carlos Alcaraz buscan un lugar en la gran final del AO 2026. (Foto: Matthew Stockman/Getty Images)

Alcaraz vs. Zverev definen a un finalista del Australian Open 2026

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se enfrentarán en uno de los duelos más esperados del torneo, con un premio mayor en juego: un lugar en la final del Australian Open 2026.

El español y el alemán ya saben lo que es medirse en instancias decisivas de circuitos ATP, protagonizando un total de 12 enfrentamientos de alto nivel que han consolidado una rivalidad marcada por la intensidad , la potencia y el tenis ofensivo. En Melbourne, ambos llegan marcando un registro de 6-6 y con la opción de ponerse por delante en el historial y pelear por el título oceanico.

6-6 está el historial entre Zverev y Alcaraz en certamenes ATP.

El ganador de este cruce avanzará a la gran final del Abierto de Australia, donde se enfrentará al vencedor de la otra semifinal del cuadro masculino; animada por Novak Djokovic y Jannik Sinner.