Una clases de tenis gratuita dio Carlos Alcaraz (1°) este martes, porque apabulló a Álex de Miñaur (6°) para instalarse por primera vez en su carrera en las semifinales del Australian Open.

El español dio cuenta de su gran estado de forma y se sacó de encima al local por un expresivo 7-5, 6-2 y 6-1, luego de apenas dos horas y 18 minutos de gran nivel de tenis.

Lo realizado por Alcaraz en Melbourne es lo mejor del número 1 del mundo en su carrera en el primer Grand Slam del año, debido a que por primera vez superó la barrera de las semifinales.

Alexander Zverev será el rival de Carlos Alcaraz en semifinales

Para las semifinales, Carlos Alcaraz ya tiene a su rival totalmente confirmado, ya que se verá las caras con el alemán Alexander Zverev (3°), quien viene de vencer al joven estadounidense Learner Tien (29°).

El germano, que nunca ha ganado un major, tuvo que trabajar mucho para superar al norteamericano, debido a que venció por parciales de 6-3, 6-7 (5), 6-1 y 7-6 (3), en tres horas y 13 minutos de juego.

Alexander Zverev va por la hazaña ante Carlos Alcaraz. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

El frente a frente entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev está muy parejo, puesto que jugaron en 12 oportunidades, con seis victorias para cada uno.

Para el murciano el partido con el de Hamburgo es una verdadera revancha, ya que Zverev lo eliminó en los cuartos de final de Australia en 2024, por un recordado 6-1, 6-3, 6-7 (2) y 6-4.