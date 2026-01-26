Alexander Bublik (10°) nunca pasa inadvertido. El tenista kazajo es uno de los grandes protagonistas del tenis actual. Dentro y fuera de la cancha siempre deja algo para comentar y esta vez no fue la excepción.

Pese a que su paso por el Abierto de Australia terminó de manera abrupta al caer en los octavos de final ante el local, Alex de Miñaur, por un contundente 6-4, 6-1 y 6-1, Bublik se las ingenió para hacer noticia fuera de la cancha.

Tras la derrota, el tenista de 28 años sorprendió a todos cuando en conferencia de prensa fue consultado por el comportamiento del público australiano y si se trataba del ambiente más hostil que le había tocado enfrentar. Y ahí, sin tanto rodeo, apareció Chile en su recuerdo.

“No puedes ser más odiado que cuando enfrentas a un jugador francés en Bercy”, lanzó de entrada el kazajo, fiel a su estilo frontal. Tras ello, la décima raqueta del mundo volvió a bajarle el perfil a lo vivido en Melbourne y señaló: “Ustedes son fáciles. Deberían jugar contra los franceses en Bercy. No creo que haya nada más allá de ese nivel”, insistió, marcando distancia entre lo vivido en Australia y lo que sucede, por ejemplo, en Francia.

No obstante, después vendría un momento que quedará en la memoria popular nacional, esto porque el tenista no dudó en poner sobre la mesa su paso por Chile, cuando enfrentó al equipo nacional en La Serena el 2023: “Incluso en la Copa Davis, cuando jugamos contra Chile, fue bastante más difícil que hoy” , cerró.

Alexander Bublik durante su duelo contra Cristian Garin en la Copa Davis 2023. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

Una frase que da cuenta de lo profundo que caló en Bublik aquella eliminatoria. En ese entonces, siendo 36° del mundo, el kazajo perdió sus dos partidos ante Nicolás Jarry y Cristian Garin, en una serie que terminó con triunfo chileno por 3-1, permitiendo al equipo dirigido por Nicolás Massú avanzar en la competencia.

