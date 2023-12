En uno de los hechos más destacados que tuvo el deporte en Chile durante el 2023, el equipo de Copa Davis se metió en las Finales del Grupo Mundial, tras vencer en La Serena a Kazajistán por 3-1, una serie que no puede olvidar Alexander Bublik.

El tenista euroasiático no la pasó bien en suelo nacional, ya que no sólo perdió sus duelos ante Nicolás Jarry y Cristian Garín, sino que se enfrascó en actitudes particulares contra el público, aunque en los micrófonos de RedGol afirmó que “no tengo nada en contra que decir sobre ellos”.

Pasaron 10 meses de la serie por Copa Davis y Bublik sorprendió a todos durante su presencia en el podcast All on the table para UTS Tour, pues aseguró que fue víctima de graves hechos de violencia, provocados por los hinchas chilenos en La Serena, algo de lo que no existe registro alguno.

“Jugamos contra Chile el año pasado (N. de la R.: fue en febrero), no estoy seguro de volver a hacerlo, porque levantabas la cabeza y la gente te mostraba todo lo que piensa de ti“, afirmó el kazajo, quien agregó que “nos tiraban botellas“, en un hecho que no ocurrió.

¿Qué es de la vida de Alexander Bublik?

Polémico como el que más, el kazajo tuvo una temporada 2023 muy pareja, pues en el circuito del ATP Tour se mantuvo durante todo el año en el Top 35 del ranking, donde merodeó entre el 26° y el 32° puesto, pese a que en su peor momento, tras los duelos con Chile, bajó hasta el 56° lugar.

Sólo en esta campaña, Bublik ganó dos títulos: en el césped de Halle (Alemania) y en el ATP 250 de Amberes (Bélgica); mientras que su mejor resultado en Grand Slams ocurrió en Wimbledon, donde llegó hasta la cuarta ronda, instancia en la que cayó ante el ruso Andrei Rublev, en cinco sets.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile por Copa Davis?

En duelo válido por la qualifiers al Grupo Mundial, el equipo capitaneado por Nicolás Massú, volverá a la acción el sábado 3 y domingo 4 de febrero, cuando reciban a Perú, en el Court Central del Estadio Nacional, donde la acción comenzará, en ambos días, desde las 18:00 horas.

