La selección chilena vive un duro momento, tras quedar eliminados anticipadamente del Mundial 2026 aún quedando fechas por disputar, la Roja vive una profunda crisis que tuvo entre sus más recientes cambios la denuncia del entrenador Ricardo Gareca.

El cierre del proceso del ‘Tigre’ hizo que por tercera vez consecutiva, la selección que fue campeona de américa en las ediciones 2015 y 2016, quedó afuera de una cita mundialista. Ante esto muchos se cuestionan sobre lo que está fallando en el equipo que cuenta con figuras que juegan en grandes equipos tanto en Chile como fuera del país.

Y justamente por esta complicada situación, le consultaron al expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, que se puede hacer para que mejore la situación del fútbol nacional.

El consejo de Joseph Blatter a la Roja

En el programa de Canal 13 “Siempre hay un chileno” el conductor del espacio Marcelo Kiwi se trasladó hasta Zúrich en Suiza en donde visitó a la exfutbolista Leslie Overdick Leal, quien trabajo 8 años en la FIFA y que los llevó hasta el departamento de la recordada figura del fútbol.

ver también Joseph Blatter detalla su desconocida historia de amor con una chilena: “Nunca voy a olvidarte”

Allí le consultaron a Blatter sobre el mal momento que pasa la selección chilena y sobre qué consejo podría dar para darle un giro a la situación, respondiendo: “El fútbol es mundial y se ha desarrollado en diferentes aspectos, pero en el aspecto profesional, en estos días, necesitamos profesionales en la organización”.

Publicidad

Publicidad

El expresidente habló de su dominio del español señaló que fue necesario por su trabajo. “Es un idioma base de la FIFA. Cuando entré a la FIFA, el español no fue mi lengua preferida, pero después vi cómo es de importante, no solo Europa”.

Joseph Blatter fue presidente de la FIFA entre los años 1998 y 2015.

“En América del Sur, todo el mundo habla en español. Entonces me convencí personalmente de leer un poco las reglas base del español y aquí estamos”.

Publicidad