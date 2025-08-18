Es tendencia:
Joseph Blatter detalla su desconocida historia de amor con una chilena: “Nunca voy a olvidarte”

El ex presidente de la FIFA entregó detalles de una desconocida historia que involucra a Chile.

Por Andrea Petersen

En un nuevo capítulo de Siempre hay un chileno, programa de Canal 13, una conocida personalidad del fútbol, Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, hizo una inesperada aparición en donde además lanzó una sorpresiva confesión amorosa.

En esta instancia, el conductor Marcelo Kiwi mostró detalles de la vida de la exfutbolista chilena Leslie Overdick Leal, quien trabaja como administradora deportiva en el FC Zúrich, en donde reveló que mantiene una fuerte amistad con el expresidente de la FIFA.

La inesperada confesión de Joseph Blatter

El conocido ex rostro de la FIFA apareció en el espacio, en donde sorprendió con lo bien que habla el español, revelando que es debido a que “es un idioma base de la FIFA. Cuando entré a la FIFA, el español no fue mi lengua preferida, pero después vi cómo es de importante, no solo Europa”.

En América del Sur, todo el mundo habla en español. Entonces me convencí personalmente de leer un poco las reglas base del español y aquí estamos”.

Asimismo, reveló que en una de sus visitas a Chile conoció a mujer que le robó el corazón. “Encontré a una señora chilena, también un poco francesa”, para luego agregar: “es difícil perder el corazón. A veces me acuerdo. Se llamaba Irene”.

“Un saludo particular a Irene. Gracias por el gran tiempo que me has dado. Nunca voy a olvidarte”, agregó en el espacio de Canal 13.

El expresidente de la FIFA fue consultado sobre el duro presente de la selección chilena, en donde comentó: “El fútbol es mundial y se ha desarrollado en diferentes aspectos, pero en el aspecto profesional, en estos días, necesitamos profesionales en la organización”.

