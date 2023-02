Nicolás Jarry (126° ATP) vivió una jornada increíble en la Copa Davis este sábado 4 de febrero. Tras la caída de Cristian Garin (102°) ante Timofey Skatov (129°), el Príncipe tuvo que medirse con la principal carta de Kazajistán, Alexander Búblik (36°), y sacó un increíble triunfo por un doble 6-2 para dejar la serie igualada 1-1. Eso sí, todas las miradas se las robó el oriundo de Gátchina, Rusia, y la tarde de furia que vivió.

El mejor tenista kazajo del mundo saltó a la cancha del Club Trentino en La Serena con la misión de vencer y estirar la ventaja para el equipo capitaneado por Yuri Shchukin, pero se encontró con un impecable Jarry y un público chileno que no lo dejó en paz. Así, los hinchas locales logaron sacarlo de sus casillas.

"Entiendo que estoy de visita"

La batalla entre la hinchada de Chile y el puñado de fanáticos kazajos que llegaron a alentar se tomó la jornada, pero esto también salpicó a los protagonistas. Los forofos locales cargaron contra Sasha en cada uno de sus errores, y terminaron sacándolo del partido. Es más, cuando Nico Jarry se puso con el match point a favor Bublik reventó sin piedad su raqueta contra la pista de arcilla, y obviamente esto hizo enardecer a los espectadores, a quien también les habló varias veces.

Sin embargo, una vez concretada la derrota vino la conferencia de prensa, y ahí fue consultado por RedGol acerca de este enfrentamiento con los chilenos. Eso sí, dejó en claro que eso quedó inmediatamente en el pasado.

"A pesar de lo que sucedió con el público, eso es algo que debe pasar así. Entiendo que estoy de visita y la multitud va a reaccionar de esa forma contra mí, pero no tengo nada en contra que decir sobre el público chileno", lanzó de entrada "The Bublik Enemy".

Tras eso, destaca que "obviamente la experiencia es bastante diferente si la comparo con partidos que me ha tocado jugar en Francia o en Inglaterra, donde el público se comporta de una manera diferente, pero el juego fue increíble y no solo por el tema del público sino que el contrincante también, por lo que no deja de ser un partido que disfruté mucho".

"Honestamente creo que Nico jugó un partido increíble. He tenido muchos partidos en mi carrera, hay momentos en los que se pierde y otros en los que se gana, pero tengo que estar preparado de igual forma y recuperarme para enfrentar el partido de mañana. Efectivamente se notó que Jarry fue superior durante todo el partido, pero fue un increíble partido también y lo veo de esa manera", concluyó.