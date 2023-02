Así como Chile, Kazajistán también se ha estado preparando con todo para la serie de Copa Davis en la que se enfrentarán este sábado 4 y domingo 5 de febrero en el Club Trentino de La Serena. Ambos saldrán a pelear un cupo en la fase de grupos de las Finales, y Yuri Shchukin confía en que su equipo resultará ganador, aunque sabe que no será fácil.

El capitán del equipo kazajo asistió a conferencia de prensa este jueves 2 de febrero, y al ser consultado por RedGol sobre si ha podido analizar el presente de los tenistas chilenos, que son capitaneados por Nicolás Massú, dejó en claro que sí los han seguido. Por eso, aprovecha de advertir que se han estado preparando con todo para este desafío.

"Desde el sorteo sabíamos que se nos venía un desafío fuerte"

Shchukin confiesa de entrada que "sí, hemos revisado un poco el juego de los tenistas chilenos en distintos torneos del tour y sabemos que sus jugadores han crecido mucho jugando al tenis".

"Cuando conocimos el sorteo sabíamos que se nos venía un desafío fuerte, sobre todo jugando en arcilla, y nos hemos estado preparando con todo para eso", complementó el extenista de 43 años nacido en Kislovodsk, Rusia.

El capitán kazajo también fue consultado por la importancia de Alexander Bublik (36°). "Efectivamente tener un número uno que sea muy fuerte es muy importante, pero esto es una competencia que requiere de trabajo en equipo y tenemos un número dos, tres y cuatro que también son fuertes y eso es un aporte para el equipo completo", apuntó.

"Por lo tanto es importante tener un número uno fuerte, sí, pero también es muy importante que el equipo esté balanceado para que puedan jugar en equipo y poder ganar", añade.

Shchukin también fue consultado por el estado de la cancha serenense, y explica que "nuestro equipo es bastante profesional por lo que se pueden adherir o ir cambiando según las circunstancias en las que esté, el clima es muy bueno, hay una temperatura de 33-34° y es muy agradable para que podamos jugar y nos sentimos bien con las condiciones que hemos visto hasta hoy".

Finalmente, le preguntaron por si las posiciones de los jugadores de ambos equipos en el Ránking ATP los hacen sentirse favoritos. "El ránking no siempre es el mejor parámetro para poder medir las condiciones que tenemos para jugar al tenis, Chile tiene jugadores muy fuertes a pesar de quizás en números del ránking no están más altos que nuestros jugadores, por lo que no es un parámetro que nosotros ocupamos para medir las condiciones de juego", cerró.