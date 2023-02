El capitán de Chile en Copa Davis no quiso dar ni un atisbo de lo que podría ser el orden de los jugadores que verán acción tanto en singles como dobles ante Kazajistán. "Los jugadores van a ser los primeros en saber quienes juegan, el resto lo va a saber mañana a la una de la tarde cuando se haga el sorteo", disparó.

La Copa Davis está a la vuelta de la esquina. Chile enfrentará a Kazajistán este sábado 4 y domingo 5 de febrero en el Club Trentino de La Serena, y para eso Nicolás Massú ya debe empezar a definir el orden en que pondrá a Alejandro Tabilo (97°), Cristian Garin (102°), Nicolás Jarry (126°), Tomás Barrios (213°) y Gonzalo Lama (332°) para los duelos de singles y dobles.

Fue el propio capitán del equipo criollo quien reconoció hace poco que para él es "un buen problema" que todas sus estrellas estén en un gran nivel para disputar la serie, pero aún así prefiere jugar al misterio hasta el último minuto y no ha dado a conocer quienes serán los elegidos para ver acción en la cancha de arcilla serenense.

La fecha en que Massú revelará el orden del equipo

Massú asistió este jueves 2 de febrero a conferencia de prensa en el recinto donde entrenan ambos elencos y también donde se jugará la serie entre chilenos y kazajos, y obviamente fue consultado por como lo hará con los singlistas y los doblistas.

"Los jugadores siempre van a ser los primeros en saber quienes son los que juegan, y eso nosotros nos tomamos el tiempo que sea necesario para informarlo", disparó de entrada. Tras eso, le contestó a los periodistas y avisó que "ustedes lo van a saber mañana (viernes 3) a la una de la tarde cuando se haga el sorteo".

Después detalla que "siempre lo he hecho de esa manera y la verdad es que en cuanto a cuáles son las razones, bueno, eso es mi trabajo, mi visión de lo que yo vengo haciendo y obviamente que hay varios factores, y esos factores generalmente los tratamos más en equipo y más en privado".

Así, para cerrar Nico también destaca que "no es un partido de un jugador contra otro, es un partido que se juega dos el primer día y tres puntos el segundo, por lo tanto no es un partido en el que uno gana y se termina, hay que llegar a los tres puntos y hay que jugar con el tema táctico y muchos otros factores, pero eso lo dejo más para nosotros en cuanto a mis decisiones y también tengo gente al lado que me apoya y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible".

Garin y Tabilo deberían, por ránking, ser los dos singlistas de Chile, pero el tremendo momento en el que llega Jarry hace que inevitablemente se meta en la pelea. Ahí también se resolverá el tema del dobles, donde Barrios asoma como una posibilidad y Lama aguarda por una chance. En fin, habrá que esperar a este viernes para saber la decisión final.