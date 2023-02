Este fin de semana el equipo capitaneado por Nicolás Massú apronta un gran desafío en Copa Davis. En el marco de las Qualifiers, Chile mide fuerzas con Kazajistán con el objetivo de volver a meterse en la fase de grupos de las Finals, donde no se anota desde la edición de 2019.

Con Tabilo, Garin, Jarry, Barrios y Lama los nacionales serán locales en la ciudad de La Serena gracias a un favorable sorteo, y van con todo ante un elenco kazajo que pone gran parte de sus esperanzas de avanzar a la siguiente fase en Aleksandr Búblik, su irreverente gran figura.

Aleksandr Búblik: la esperanza kazaja ante Chile en Copa Davis

Aleksandr Stanislávovich Búblik es un tenista kazajo de origen ruso de 25 años que representa al equipo de Kazajistán en Copa Davis. Profesional desde el año 2016, ganó su primer y único título ATP en el Abierto de Montpellier 2022, cuando se impuso a Alexander Zverev por un marcador de 6 a 4 y 6 a 3 en febrero del año pasado.

Actualmente en el número 30 del Ránking ATP, ha alcanzado otras seis finales a nivel individual, mientras que en dobles su mejor desempeño fue en Roland Garros, donde llegó a la final el 2021 junto a su coterráneo Andréi Gólubev.

Por Copa Davis, en tanto, ha ganado 12 de 18 enfrentamientos.

"Odio el tenis con todo mi corazón"

Además de su gran talento sobre la cancha, Búblik ha llamado la atención por su irreverente personalidad en más de una ocasión. Sin ir muy lejos, en entrevista con L'Equipe el año 2020 confesó odiar el tenis.

"Odio el tenis con todo mi corazón. Odio todos los días que tengo que jugar. Para ser sincero, no veo un punto positivo en ser tenista. Solo juego por dinero. Si no hubiera dinero en juego, me detendría de inmediato", comentó.

Se le ha visto reír en medio de los partidos, practicar una y otra vez saques desde abajo de la cintura y se le reconoce como autor del "golpe más raro de la historia" tras impactar la pelota con el mango de la raqueta en más de una oportunidad, siendo la definitiva un punto que le ganó a Casper Ruud en Miami.