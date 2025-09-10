“Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford: Todo lo que debes saber del gran evento de boxeo

Semana de pelea en Las Vegas. Este sábado 13 de septiembre se llevará a cabo una, si no, la más importante pelea de boxeo del año en el Allegiant Stadium. El recinto donde juega de local Las Vegas Raiders de la NFL recibirá al boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2) poniendo en juego su título indiscutido de la división supermediano ante el invicto estadounidense, Terence Crawford (41-0).

Gran jornada pugilística que irá de manera exclusiva -y para todo el mundo- por la plataforma de streaming NETFLIX en cualquiera de sus planes, sin costo adicional, y que viene con otras ocho peleas más en su cartelera, con grandes contendores como Callum Walsh y Fernando Vargas Jr, entre otros.

Horarios “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford

La ceremonia de pesaje con “Canelo” vs Crawford y los demás contendiente está pactada para llevarse a cabo el viernes 12 de septiembre en Las Vegas.

Mientras que el evento de boxeo se celebra este sábado 13 de septiembre y su transmisión comenzará a las 22:00 horas de Chile , no obstante, se espera que la pelea entre “Canelo” y Crawford se produzca cerca de la medianoche de aquella jornada, posterior a los combates preliminares.

¿Dónde es la pelea entre “Canelo” y Crawford?

Como dijimos anteriormente, el evento de boxeo se celebrará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos, recinto ubicado junto al Strip de Las Vegas y que cuenta con una capacidad para 65.000 personas.

Esta pelea será la tercera de “Canelo” en un estadio de la NFL, mientras que será la primera para Terence Crawford en esta clase de reductos.

Cartelera del evento de “Canelo” vs. Crawford:

“Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford, 12 rounds, por el campeonato indiscutible peso supermediano de Álvarez

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr., 10 rounds, peso superwelter.

Christian Mbilli vs. Lester Martínez, 12 rounds, peso supermediano.

Mohammed Alakel vs. John Ornelas, 6 rounds, peso superpluma.

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams, 10 rounds, peso superwelter.

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr., 10 rounds, peso pesado.

Steven Nelson vs. Raiko Santana, 10 rounds, peso supermediano.

Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez, 6 rounds, peso superpluma.

Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, 4 rounds, peso ligero.

