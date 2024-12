El 6 de julio del 2003 quedó en la retina de muchos futboleros y no solamente porque Cobreloa conquistaría la sexta estrella de su palmarés, sino porque en esta misma jornada una de las máximas estrellas del fútbol chileno jugó su último partido oficial, Iván Zamorano.

‘Bam Bam’ pondría fin a su carrera en una polémica jornada donde sería uno de los tres expulsados que tuvo el Cacique en la derrota por 4-0 frente a los “Zorros del Desierto” en la final del Apertura 2003, sin embargo, la salida del exReal Madrid fue la más escandalosa debido a que sus empujones, patadas y gritos al árbitro principal le significó un castigo de 11 fechas , provocando el retiro anticipado.

¿Quién era el árbitro principal esa jornada?

El árbitro que expulsó y por consiguiente “provocó” el retiro de Zamorano, fue Carlos Chandía , quien ejerció entre 2001 y 2009 de manera profesional y fue considerado como uno de los mejores referíes durante esos años. El mismo Chandía dijo a La Tercera el año pasado que “Iván se salió de madre. Me trató de ‘huaso conche…” agregando que “Me tiró una patada al tendón de Aquiles, que casi se me había cortado. Me tiró a pisar. Esa lesión me había tenido complicado. Y dos combos cortitos. Uno por la espalda y uno al estómago”.

Chandía, sin embargo, pocos años después de su retiro profesional, tomaría un nuevo desafío, aunque fuera del fútbol profesional, ya que ahora su cancha sería la política y saldría electo en 2012 como alcalde de Coihueco, comuna perteneciente a la región de Ñuble.

La carrera rendiría bastantes frutos en esta arena, logrando la reelección en 2016 y por última vez en 2021. Finalmente, este 2024 no pudo ir a la pelea electoral del pasado mes de octubre tras cumplir los tres periodos que permite la ley de reelección, sin embargo, su carrera política al parecer está lejos de terminar.

Carlos Chandía busca un cupo en la Cámara de Diputados:

Fue a medidos de noviembre donde se informó que entre la decena de alcaldes que renunciaron a sus cargos de manera anticipada para competir por un cupo en el Congreso Nacional está Carlos Chandía.

El exárbitro pone fin a una segunda carrera que lo tuvo casi doce años como administrador municipal y ahora buscará entrar al Congreso con un cupo en la Cámara de Diputados, elecciones que tendrán lugar el próximo 16 de noviembre del 2025.

¿Logrará llegar al Congreso Carlos Chandía? Solamente el tiempo lo dirá.