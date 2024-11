Esta semana se viven días claves para el futuro de varios alcaldes (ahora ex) de nuestro país, ya que hasta este sábado 16 de noviembre los ediles que no continuarán al mando de sus comunas tienen para renunciar y buscar un lugar en el Congreso Nacional el 2025. Es en ese contexto que no son pocos los jefes comunales que han presentado su renuncia y ya se preparan para las parlamentarias del próximo año.

Estos son los alcaldes que renunciaron y que buscan llegar al Congreso el 2025

Mientras en la región Metropolitana destacan las figuras Germán Codina (RN) en Puente Alto, Carlos Cuadrado (PPD) de Huechuraba e Irací Hassler (PC) de Santiago. También hay otros ediles de renombre en las comunas de regiones como Jorge Sharp en Valparaíso o el también exárbitro de Primera División, Carlos Chandía, quien dejó la alcaldía de Coihueco y buscará un sillón parlamentario.

En el norte del país, en tanto, nos encontramos con los casos de Gerardo Espíndola (PL), quien se despide del municipio de Arica, y de Yerko Galleguillos (UDI), quien hace lo propio con La Higuera.

En la zona sur por su parte, a Chandía se suman los ahora exediles, Juan Eduardo Vera (ind.) de Castro, Jorge Calderón (PR) de Cochrane, Javier Muñoz (DC) de Curicó, Patricio Marchant (Demócratas) de Lota, Emeterio Carrillo (DC) de Osorno, Cristián Ojeda (DC) de Quellón y Bernardo Candia (DC) desde San Juan de la Costa.

Un caso especial es el de la exalcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (FA), quien dejó el municipio esta semana y asomaba como una carta importante de cara a la contienda parlamentaria, no obstante, este viernes se conoció que fue designada como la nueva subsecretaria de Deporte.

Eso no es todo, porque si bien quedan solo horas para que se cumpla el plazo, hay otros ediles que consideran renunciar para tener las puertas abiertas en las elecciones parlamentarias, alguno de estos son Rodolfo Carter (IND) de La Florida, Erika Martínez Osorio (FA) de San Miguel, Felipe Delpín (DC) de La Granja, además de Rafael Vera (DC) de Vicuña, Álvaro Ortiz (DC) de Concepción, Henry Campos (UDI) de Talcahuano y Jorge Rivas (DC) de Mulchén, entre otros.