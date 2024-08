El ex árbitro chileno, Carlos Chandía, contó un insólito hecho en el que reconoce haber sido indulgente con Lionel Messi para no cuidar la carrera del astro trasandino y, de paso, llevarse de recuerdo una camiseta de La Pulga en la selección argentina.

En medio del programa ESPN FShow, el otrora réferi reveló que durante la Copa América de Venezuela 2007, dejó pasar a propósito una tarjeta amarilla que significaba una importante suspensión para Lio, pero sobre la misma le exigió su camiseta de regalo.

“Messi me costó no arbitrar la final de la Copa América de 2007, que se jugó en Venezuela, porque estaba a una amarilla de perderse la final…”, lanzó Chandía.

Agrega que “ocurre que doy tres minutos de tiempo agregado, con Argentina ganando 3-0 a México. Messi de la nada levanta una pelota y la corta con la mano, en mitad de cancha. No había ninguna posibilidad de gol de México ni nada por el estilo. Entonces yo le dije: esta jugada es para amarilla, pero te va a costar la remera (camiseta)”.

Camiseta al camarín

“No le mostré la amarilla, quedaban dos minutos ganando 3-0. Mostrarle la amarilla era cortarle la posibilidad de jugar la final de la Copa América. Entonces no mostrar esa tarjeta amarilla me costó no arbitrar la final de esa Copa América”, complementó.

Chandía sentenció “pero la camiseta me la fue a dejar al camarín después. Incluso se la quería sacar en la cancha y le dije: no, no, no; llévamela al camarín. Y llegó con la camiseta al camarín, me la fue a dejar allá”.

Ya en la final, la Argentina de Lionel Messi perdió el título con derrota por 3-0 ante Brasil en Maracaibo. Ese duelo fue arbitrado por el paraguayo Carlos Amarilla.

Carlos Chandía es oriundo de Coihueco y actualmente tiene 59 años. Junto a dirigir destacadas instancias del fútbol continental, fue elegido el mejor árbitro del fútbol chileno en 2009.