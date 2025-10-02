Universidad de Chile está trabajando con miras a la temporada 2026, donde el director Manuel Mayo debe revisar las renovaciones de contrato, con una situación que está bastante complicada.

Dentro de los jugadores que finalizan su vínculo con los azules aparece el nombre de Ignacio Vásquez, el juvenil que ha perdido terreno y que incluso se quedó fuera del Mundial Sub 20 con la selección chilena.

Fue el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports quien reveló que hay distancia en la negociación, por lo que está dentro de las posibles salidas: “Ya hubo conversaciones sin llegar a ningún acuerdo”.

Algo que se suma a los pocos minutos del formado en Cobresal, incluso donde hizo saber su molestia hace algunos días tras quedar fuera de los partidos ante Alianza Lima y Deportes La Serena.

Ignacio Vásquez suma cuatro partidos en la temporada 2025. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Qué pasa con Ignacio Vásquez en U de Chile?

Universidad de Chile está teniendo complicaciones en la renovación de contrato de Ignacio Vásquez, quien, en este momento, se ve cada vez más lejos del cuadro bullanguero.

Según la información de Marcelo Díaz, los pocos minutos en la U lo tienen disgustado, en algo que ha sido clave para tomar un acuerdo, situación que hizo saber por las redes sociales.

“El otro día tuvo un posteo manifestando su no molestia, un desencanto, de ser el único que quedo fuera de la banca contra Alianza Lima y tampoco fue considerado ante Deportes La Serena, ni en el banco”, explicó.

Por ahora se espera seguir negociando con el jugador para que se mantenga en el club o poder mandarlo a préstamo, pero, por ahora, los caminos están distantes.

Revisa los detalles: