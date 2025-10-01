Polémica generó la programación de la ANFP de las fechas de la Liga de Primera 2025 posteriores al parón por el Mundial Sub 20. Por esos días jugarán Universidad de Chile y Universidad Católica en un nuevo clásico, en un una jornada que no gustó para nada a los laicos.

Y es que el compromiso quedó programado para el domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Claro Arena, quedando entre medio de los dos partidos que la U jugará ante Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Esta situación da pie a una más que segura suspensión del partido, algo que Manuel De Tezanos comparte al considerar que la U está en todo su derecho de aplazar su visita a la fortaleza cruzada.

ver también “Fue el chiste”: Fouillioux recordó suspensión a Colo Colo por negativa de la ANFP con la U

“La molestia de la U es entendible”

El periodista aseguró en Balong Radio que “la molestia de la U es entendible y razonable. No hay que olvidar que en este mismo 2025 se han suspendido partidos por cualquier cosa ”.

El partido entre Universidad de Chile y Universidad Católica del 26 de octubre será clave para el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores 2026. | Foto: Photosport.

“Yo entendería todo esto si hubiera sido el criterio que se aplica de la fecha uno del torneo, pero como no se aplica esto desde la fecha uno… entiendo la molestia de la U”, concluyó.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que la U enfrentará a Lanús el jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional. Por su parte la revancha quedó para el jueves 30 a las 19:00 (hora de Chile) en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

ver también U de Chile en alerta por la primera baja para la Copa Sudamericana: “Temen por su salud”

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile por la Liga de Primera 2025?

El próximo desafío de la U en el torneo será ante Palestino el lunes 13 de octubre a partir de las 16:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 24 del certamen local.