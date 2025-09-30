Universidad de Chile sigue con su irregular andar en la Liga de Primera tras empatar 1-1 ante Deportes La Serena. Los azules miran de lejísimos el título y por ahora lo más real sería centrase en abrochar su clasificación a la próxima Copa Libertadores del 2026.

Pero ojo, que todavía se ve complicado el poder sellar ese logro. El equipo de Gustavo Álvarez por ahora es cuarto con 39 puntos y está con un partido pendiente ante Everton, que en caso de ganarlo, le permitirá llegar a 42 unidades y ubicarse segundo.

Sin embargo, elencos como O’Higgins, Audax Italiano y Universidad Católica estarán respirándole en la nuca, prometiendo una lucha encarnizada por el Chile 2 y la clasificación directa a la máxima competencia de la Conmebol.

Pese a este complicado escenario hay un ex azul que ve todo con optimismo. Se trata de Jean Beausejour, quien en su calidad de comentarista en ESPN se la jugó con decir que la U “de taquito” debería clasificar al torneo continental.

Beausejour confía ciegamente en la U

El campeón con los azules del Clausura 2017 aseguró que “la U está a tres puntos del Chile 2, a un partido nomás. ¿Cómo un equipo que hasta hace dos fechas estaba peleando el título, no va a tener la capacidad de conseguir el Chile 2? De taquito debería clasificar”.

Universidad de Chile por ahora está fuera de los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores 2026. | Foto: Photosport.

“La U ha sido irregular y por ahí no es tan confiable, pero cuando tiene esos buenos momentos, ¿cómo no va a ser capaz de clasificar? No estoy hablando de lo numérico, sino que de lo futbolístico”, agregó.

Para cerrar, el ex jugador sostuvo que “es como cuando lo homologas a la zona baja: ¿a quién le pones fichitas para salvarse? A los que juegan bien. ¡Y lo mismo es en la zona alta!”.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile por la Liga de Primera 2025?

El próximo encuentro de los azules en el torneo será ante Palestino durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre. Este duelo será válido por la fecha 24 del certamen local.

