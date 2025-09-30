Universidad de Chile sigue procesando lo que fue su empate 1-1 ante La Serena en su duelo pendiente por la fecha 23 de la Liga de Primera 2025. Los azules siguen mirando de lejos la opción de ser campeones y por ahora el objetivo real parece ser solo asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores 2026.

Este escenario es algo decepcionante si consideramos las altas expectativas puestas en la U de Gustavo Álvarez en esta temporada. Tras un 2024 donde se rozó el título, en este año el bajar una nueva estrella era casi una obligación en la huestes azules.

Sin embargo, nada de eso ha ocurrido. El bulla está a lejísimos 17 puntos del puntero Coquimbo Unido y, de no ser por su buena campaña internacional, este año iría derechito a ser uno casi para el olvido.

Leyenda de Colo Colo le pega a Álvarez por su campaña

Uno que analizó duramente este presente de la U fue Marcelo Barticciotto, quien en su calidad de comentarista en ESPN aseguró que a Gustavo Álvarez derechamente se le armó un equipo para ser campeón.

Universidad de Chile en este 2025 apenas ha sumado 39 puntos tras 22 partidos jugados en la Liga de Primera. | Foto: Photosport.

“Yo como dirigente me siento con Álvarez y le digo ‘¿te hice un plantel para estar a 17 puntos del puntero?’. Acá me pongo en la otra vereda, sin defender a la dirigencia ni mucho menos, porque siento que Álvarez si tiene razón con reforzar a su equipo como todo técnico”, aseguró.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En ese sentido, la leyenda de Colo Colo concluyó que “no sé si estar en la semifinales de la Copa Sudamericana es una buena excusa. Puede ser una razón, pero ojo, porque tampoco tiene un equipo para estar a 17 puntos del líder. La U tenía equipo para salir campeón”.

ver también Caamaño le pone la lápida a Gustavo Álvarez en U de Chile: “Se está despidiendo”

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile por la Liga de Primera 2025?

El próximo partido de los azules en el torneo será ante Palestino durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre. Este duelo será válido por la fecha 24 del certamen local.

Publicidad