Corría el año 2015 y en plena Copa América la noticia del accidente de Arturo Vidal sacudía a la selección chilena de Jorge Sampaoli. En estado de ebriedad, el King protagonizaba el peor incidente de su carrera al chocar su Ferrari.

Si bien se hizo viral su video increpando a funcionarios policiales y las posteriores disculpas para seguir jugando el torneo, el carabinero involucrado habló 10 años después contando la verdad del caso.

Bajo la información del podcast “Campeones, no finalistas”, el uniformado partió diciendo que todo “se generó porque llegó una persona del entorno cercano a él que lo iba a trasladar a Juan Pinto Durán y le indico que no se podía retirar del lugar, él más se enojó y dijo los improperios”.

Vidal y su violenta reacción

Arturo Vidal protagonizó fuertes hechos de violencia la noche en que chocó su Ferrari en estado de ebriedad, según revelaciones del carabinero que estuvo a cargo del procedimiento post accidente.

“Ante esa situación, don Arturo Vidal se ofusca, se enoja y los testigos en el sitio del suceso grabaron dicha situación. Él incluso me lanza un golpe, me llega en el estómago, sin obviamente dejarme lesiones, un combo y a la vez me procede a insultar”, reveló el uniformado.

En ese sentido, el funcionario policial siguió contando los inéditos detalles del caso, diciendo que “vía radial había solicitado cooperación porque me acompañaba otro funcionario”.

“Ante estas situación tuvimos que proceder a detenerlo y esposarlo (a Vidal)”, cerró el carabinero, en un hecho que ya cumplió 10 años con polémico momento de Arturo Vidal en plena Copa América.

El video de la acusación a Vidal: