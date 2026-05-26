En conferencia de prensa, Brayan Cortés se refirió a los meses que pasó alejado de la Roja y su regreso para los amistosos de junio.

La Roja ya se encuentra trabajando en Juan Pinto Durán de cara a los amistosos contra Portugal y República Democrática del Congo en junio. Una de las novedades en la nómina es Brayan Cortés.

El portero pasó de ser titular a desaparecer de la selección nacional después del nuevo fracaso en el proceso mundialista. Ahora, tras varios meses fuera, volvió a ser considerado por Nicolás Córdova para estos partidos.

En conferencia, el golero señaló que “estos meses que salí de Colo Colo han sido muy buenos. Me han hecho crecer como persona y como jugador, madurar mucho más. Tal vez me faltaba esa madurez“.

“Ahora me siento muy bien, muy presente. Si no estuve en la selección, será por alguna razón. A uno como jugador le toca agachar la cabeza, hacerlo mejor en el club para volver a la selección, donde están los mejores”, dijo.

Brayan Cortés habló en Juan Pinto Durán | Photosport

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“Tocó agachar cabeza”: Brayan Cortés aborda su ausencia y regreso a la Roja

Consultado si le dolió estar lejos de la Roja, Brayan Cortés confesó que “un poquito”. Sin embargo, mencionó que “lo analizo muy tranquilo, con mucha paciencia. Obviamente, uno siempre quiere estar acá, pero tocó agachar cabeza, trabajar, hacerse más fuerte, aprender“.

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Sobre la competencia en el arco, mencionó: “Acá cada uno viene a entregar lo mejor de sí. Competir es la única forma de ganarse el puesto. Lawrence (Vigouroux) lo está haciendo bien, Thomy (Gillier) también. Es decisión técnica, nosotros estamos para cumplir“.