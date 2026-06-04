El mediocampista, que fue convocado de emergencia, presentó problemas físicos que lo tienen entre algodones. Se espera una decisión oficial en las próximas horas.

Chile trabaja con todo para lo que será su gira por Europa para enfrentar a Portugal y República Democrática del Congo. La Roja entrena para el primero de los duelos, para los que podría sumar una importante baja: Ignacio Saavedra.

El mediocampista del Rubin Kazan de Rusia, que entró de emergencia ante la baja de Matías Pérez, se transforma en la gran duda del Equipo de Todos para los choques que se viene. Esto, debido a un desgarro que presentó en las últimas horas.

La situación llega a tal punto que ya lo dan por descartado para enfrentar el primero de los amistosos y prendiendo velas para llegar al segundo. Su panorama será aclarado en las próximas horas, donde se tomará la decisión de recuperarlo o liberarlo.

Ignacio Saavedra se desgarra en Chile: fuera contra Portugal y apenas contra Congo

Chile queda atenta a lo que vaya a pasar con Ignacio Saavedra en la gira por Europa. El mediocampista está en duda para enfrentar los duelos con Portugal y República Democrática del Congo por culpa de un desgarro de última hora.

Ignacio Saavedra se transforma en la gran duda de Chile. Foto: Photosport.

Fue el periodista Christopher Brandt quien destapó la información. Según detalló el reportero, el jugador presentó el problema físico y se perdería los encuentros que se le vienen al Equipo de Todos.

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La situación complica los planes de Nicolás Córdova, quien lo ha utilizado en su proceso al mando de Chile. Habrá que esperar para ver si es que esto lo termina bajando o si logra recuperarse para jugar, por lo menos, contra República Democrática del Congo.

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El reportero enfatizó en que la selección chilena espera tomar una decisión con su caso en las próximas horas. De ser liberado, habrá que ver si tendrá un reemplazante o si se quedarán con lo que hay.

Por ahora, el mediocampo del Equipo de Todos prepara una formación en la que aparecen Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro en labores de corte, dejando a Darío Osorio, Lautaro Millán y Lucas Cepeda más adelantados.

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Ignacio Saavedra le da un nuevo dolor de cabeza a Chile justo a horas de enfrentar a Portugal. La Roja lamenta una posible baja para una gira que no para de sufrir problemas.

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Los números de Ignacio Saavedra esta temporada

Ignacio Saavedra fue convocado a Chile después de haber disputado un total de 33 partidos oficiales entre Sochi y Rubin Kazan en la temporada 2025/26. En ellos ha aportado con 4 goles y 1 asistencia en los 2.462 minutos que acumuló dentro de la cancha.

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En resumen, Chile y Saavedra