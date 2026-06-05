Alexander Zverev queda cerca de romper su maleficio y va por un inédito título en Roland Garros

El alemán venció al sorprendente checo Jakub Mensik y jugará este domingo por su primer título de Grand Slam.

Hace días se sabe que Roland Garros tendrá a un campeón inédito y el primer jugador en clasificar a la final es Alexander Zverev (3°), tras una clara victoria este viernes en semifinales.

El alemán, a quien critican por no haber ganado nunca un Grand Slam a sus 29 años, no tuvo problemas para dejar en el camino a una de las mayores sorpresas del certamen parisino, el checo Jakub Mensik (27°).

Zverev hizo gala de su buen juego desde el fondo de la cancha, sobre todo con su revés, y derrotó a Mensik por un duro 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3, para poner su nombre en la final.

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Zverev espera a un rival italiano en la final de Roland Garros

Alexander Zverev ya jugó la final de Roland Garros en 2024, cuando no pudo ante la potencia de Carlos Alcaraz y quedó con las ganas de levantar la corona de campeón.

El natural de Hamburgo también estuvo cerca de obtener su Grand Slam en US Open (2020) y Australian Open (2025), donde perdió frente a Dominic Thiem y Jannik Sinner, respectivamente.

Alexander Zverev en Roland Garros. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

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Ahora, Zverev espera a un rival italiano en la final, donde se medirá con el ganador del partido entre el sorprendente Matteo Arnaldi (104°) y Flavio Cobolli (14°).

La final de Roland Garros se jugará este domingo 7 de junio en la cancha Philipp Chatrier, en horario a definir por parte de la organización del torneo.