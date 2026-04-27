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Amistoso

Con hora y fecha: Portugal de Cristiano Ronaldo confirma programación del partido con Chile

La Roja tendrá un amistoso de primer nivel ante una de las mejores selecciones del planeta.

Por César Vásquez

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Chile se medirá ante uno de los mejores de la historia.
© Photosport - GettyChile se medirá ante uno de los mejores de la historia.

La selección chilena volverá a ser protagonista de una fecha FIFA. Claro que esta vez, será ante un rival que es una de las grandes potencias del mundo: Portugal de Cristiano Ronaldo.

La Roja dejó más dudas que certezas en sus últimos duelos amistosos. La victoria ante Cabo Verde y la goleada recibida frente a Nueva Zelanda otra vez puso en tela de juicio el estirado interinato de Nicolás Córdova y la falta de claridad sobre lo que sucederá con el entrenador.

Programación del amistoso de Chile vs Portugal

En medio de un escenario complejo para la selección chilena, un amistoso de lujo cae como un regalo divino para los jugadores nacionales. El equipo de todos tendrá la oportunidad de medirse ante Portugal en condición de visita.

Sí, La Roja tendrá cara a cara a Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia. La última vez que Chile se midió ante los lusos, fue en la semifinal de la Copa Confederaciones de 2017, donde Claudio Bravo se robó la película y atajó tres penales para eliminar a los campeones de Europa en ese momento.

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Ahora Chile será el “sparring” de los lusos para la próxima Copa del Mundo, ya que estos tendrán como oponente a Colombia en el Grupo H, por lo que usarán a La Roja para ir reconociendo lo que es el juego sudamericano. La selección del Bicho también se medirá en primera ronda ante la República Democrática del Congo y Uzbekistán.

Como los lusos serán local ante La Roja, ya definieron el día y horario que tendrá el encuentro amistoso. Este se jugará el sábado 6 de junio a las 13:45 horas de Chile, en el Estadio Nacional de Portugal en Oeiras, cerca de Lisboa.

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Cristiano Ronaldo sigue vigente a los 41 años. Imagen: Getty

Cristiano Ronaldo sigue vigente a los 41 años. Imagen: Getty

Chile tendrá la oportunidad de volver a medirse ante una potencia y ante una leyenda del fútbol como Cristiano Ronaldo. Los dirigidos interinamente por Nicolás Córdova buscarán dar la sorpresa y hacer un gran papel ante una de las candidatas a ganar la Copa del Mundo.

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