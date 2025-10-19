Matías Zaldivia fue protagonista del bautizo del hijo de un rostro de TNT Sports, donde compartieron fotografías del momento especial en las plataformas digitales.

El defensa y uno de los capitanes de Universidad de Chile participó activamente en el bautizo de Agustín, el hijo de la periodista del canal deportivo Verónica Bianchi.

Hace ya un tiempo la rostro del canal del fútbol había comunicado los padrinos de su pequeño hijo, donde también participó su gran amiga Camila Grove, en la presentación a Dios.

Por lo mismo, en sus redes subieron íntimas fotos del momento familiar, donde se les vio a todos muy contentos en este nuevo paso que dio Agustín con su mamá Verónica.

Matías Zaldivia participando del bautizo junto a Camila Grove.

¿Por qué Matías Zaldivia es padrino del hijo de Verónica Bianchi?

Fue en junio, cuando nació el pequeño Agustín, que Verónica Bianchi contó al diario Las Últimas Noticias detalles de la elección del nombre de su hijo, además de la elección del padrino: Matías Zaldivia.

“Agustín nació en un día muy futbolero. Le quise poner Agustín Lionel, pero mi marido no quiso, jajaja” reveló la animadora de TNT Sports al citado medio aquella oportunidad.

“Diego (Navarrete) jugó fútbol y después no siguió por lesiones, pero estuvo mucho tiempo ligado al ambiente y ahí conoció a Matías”, dejando en claro por qué el jugador de la U está muy cercano a su familia.

Revisa la fotografía:

