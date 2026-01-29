El fútbol siempre da revanchas y de eso ahora bien puede hablar Vicente Pizarro, quien cambió las críticas por elogios en su segundo partido con Rosario Central, donde fue clave en la victoria por 2-1 de su equipo ante Racing.

Tras un inicio adverso en su primer partido, el chileno fue una pieza valiosa en el equipo de Jorge Almirón. Asistió a Ángel Di María para la apertura de la cuenta y siempre dijo presente en el mediocampo, algo que fue valorado por la exigente prensa transandina.

La Capital de Rosario, medio que fue especialmente duro con el formado en Colo Colo en su debut, lo evaluó con nota 5.5 tras el partido. “Elevó bastante su nivel. Tanto con la pelota en los pies triangulando en el primer gol como en la marca siendo una rueda de auxilio de Ibarra”, detallaron.

Vicente Pizarro suma elogios en Argentina

Por si parte en Cadena 3 de Rosario el periodista Marcelo Lamberti fue quien evaluó la presentación del equipo, donde si bien fue crítico del chileno, apuntó también las cosas buenas que hizo en El Cilindro de Avellaneda.

Vicente Pizarro elevó bastante su nivel en su segundo partido en Rosario Central. | Foto: Getty.

“Curiosamente, en los dos partidos, el volante rival que va por ese lado es figura. Sigo mirándolo a Vicente Pizarro y me parece que sin pelota en el lugar que está, cuando te ponen al lado del cinco, el partido tuyo es con y sin pelota. Otra vez el 10 del rival fue figura”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar el comunicador afirmó que “con la pelota en los pies el chileno sabe, tiene dominio de pelota, tiene buen pase. El tema es la ubicación, es algo que tendrá que seguir mejorando”.

ver también Vicente Pizarro le hace el quite a su misión de hacer olvidar a Malcorra en Rosario Central: “Más allá de…”

¿Cuándo vuelve a jugar Rosario Central?

El próximo partido de los canallas será ante River Plate este domingo 1 de febrero desde las 21:30 en el Estadio Gigante de Arroyito. Este duelo será válido por la fecha 3 del Torneo de Apertura argentino.