La jornada inaugural de la temporada 2026 en Primera B nos dejó muchas situaciones llamativas, desde goleadas estrepitosas hasta golpes a entrenadores. Pero si algo faltaba, era que el clima hiciera de las suyas. Así ocurrió en Calama.

En lo deportivo, Cobreloa arrancó la campaña con el pie derecho tras remontar un 0-1 en contra ante Deportes Temuco para llevarse la victoria final por 3-1, con goles de Tomás Aránguiz, Sebastián Zúñiga y Gustavo Gotti. Hasta ahí, normal.

Sin embargo, mientras dentro de la cancha se jugaba este duelo de Primera B, fuera del recinto se vivieron momentos de nerviosismo y tensión a causa de factores climáticos, en especial, por un rayo que cayó cerca del Estadio Zorros del Desierto.

Cae rayo en pleno partido por Primera B

La situación ocurrió durante el segundo tiempo del duelo entre loínos y albiverdes. Una cámara de smartphone que estaba en el sector sur del recinto, mientras tomaba imágenes del encuentro, se topó con una escena que causó pavor.

Un rayo que apareció por detrás de la galería norte del recinto calameño provocó el genuino grito de los fanáticos de Cobreloa, quienes no podían creer lo que podían ver sus ojos. Pero lo más llamativo no sólo fue este fenómeno climatológico habitual para esta época del año en Calama.

Por protocolo FIFA, cada vez que hay una tormenta eléctrica, se debe detener el encuentro hasta que concluya la misma, por el riesgo que afecte a quienes están dentro del recinto. El tema es que el árbitro Cristián Garay no paralizó el juego y se siguió como si nada.

¿Cuándo vuelven a jugar los loínos?

Por la segunda jornada en Primera B, Cobreloa visitará a Deportes Santa Cruz en el Estadio Municipal Joaquín Muñoz García de esta ciudad, este viernes 27 de febrero desde las 20:30 horas.

