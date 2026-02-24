Un duro revés sufrió Deportes Temuco en su estreno de la temporada 2026. Los albiverdes cayeron por 3-1 ante Cobreloa, en Calama, reviviendo los fantasmas de la temporada pasada con una magra campaña.

Y tras el duelo, Arturo Sanhueza golpeó la mesa y respondió a las críticas de la hinchada del Pije. El DT ratificado por Marcelo Salas dejó en claro que los cambios tardarán en llegar para ser protagonistas.

“Es un equipo nuevo que nos va a permitir competir con nuestra forma. Estos golpes no nos tienen que hacer tambalear ni dudar para poder conseguir un triunfo el domingo”, dijo el DT del Pije.

La potente frase de Arturo Sanhueza a Temuco

Arturo Sanhueza dio su explicación tras la derrota ante Cobreloa, en el estreno de Deportes Temuco en la Primera B. El DT apeló a que el equipo venía golpeado de magras campañas anteriores.

Sanhueza en el duelo ante Cobreloa /Photosport

“Temuco llevaba tres años sin poder competir y nosotros queremos competir nuevamente. Nos tocó un inicio difícil: Cobreloa, Iquique y Copiapó, pero así son las reglas del juego”, explicó.

Justamente, el año pasado el equipo que partió con Mario Salas en la banca se salvó del descenso en las últimas fechas. Esteban Valencia y Arturo Sanhueza fueron los entrenadores que trataron de salvar el barco en dicha temporada.

Y con la idea de sumar su primer triunfo en la Primera B, el Pije tendrá un duro rival por delante esta semana: Deportes Iquique. El duelo se jugará en el Germán Becker, a las 20:30 del domingo 1 de marzo.