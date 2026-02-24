Colo Colo vive una semana dulce en la previa del Superclásico 199 ante Universidad de Chile. Los albos lograron dejar bien atrás un pésimo debut en la Liga de Primera 2026 ante Limache para luego sumar una racha de tres triunfos al hilo luego de vencer a Everton, La Calera y O’Higgins.

El gran aliviado con esto es Fernando Ortiz, quien hace unas semanas era el gran apuntado por el bajísimo rendimiento del Cacique. Afortunadamente para él la situación cambió, teniendo el favoritismo para el próximo partido ante los azules.

Por suerte de cara a este importante compromiso el Tano tendrá un contingente bastante amplio, ya que contará con el regreso en delantera de Javier Correa, uno que buscará este domingo saldar su gran deuda ante los azules.

Javier Correa quiere anotar su primer gol en Superclásicos

Desde su llegada al club a mediados del 2024 desde Estudiantes de La Plata, el argentino ha jugado tres compromisos ante los azules. Pese a ser la referencia de área más importante de los albos en este tiempo, Correa no ha podido anotar en esta clase de duelos.

Javier Correa no ha podido convertirle a Universidad de Chile en los Superclásicos. ¿Podrá festejar el argentino este domingo con Colo Colo? | Foto: Photosport.

Además, el trasandino tampoco ha aportado con ninguna asistencia, lo que da muestra de un bajo impacto en esta clase de partidos.

Lo peor es que si lo extrapolamos a los encuentros ante Universidad Católica, el otro gran rival de los albos en nuestro fútbol, sus números tampoco son la gran maravilla. Apenas un tanto en tres compromisos, aunque claro, ese gol fue clave para el título ganado en el 2024.

Así las cosas Correa tiene una buena oportunidad de escribir una nueva historia en los Superclásico. ¿Podrá lograrlo este domingo?

¿Cuándo se juega el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se verán las caras este domingo 1 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026.