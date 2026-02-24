Colo Colo afronta esta semana con el optimismo por las nubes tras el triunfo sobre O’Higgins. Los albos ya suman tres victorias al hilo y ahora apuntan a ir por todo ante Universidad de Chile} en el Superclásico 199 de nuestro balompié.

Si al buen andar del Cacique le sumamos un presente algo complejo en el bulla, tenemos como resultado un favoritismo bastante importante para los dirigidos por Fernando Ortiz.

Esto fue analizado por Arturo Vidal, quien en charla con TNT Sports anticipó lo que será el duelo ante los azules y se mandó un interesante análisis para entender el bajo momento del equipo adiestrado por Francisco Meneghini.

Vidal analiza el bajo momento de la U

El King partió diciendo que “Universidad de Chile de a poco ha ido mejorando. Creo que le está pasando lo que nos pasó a nosotros el año pasado. Cuando traes tantos jugadores, la gente piensa que el equipo va a funcionar rápido, pero no es así. Creo que eso le está pasando la cuenta a la U”.

Arturo Vidal ha elevado su nivel en Colo Colo en los últimos partidos. | Foto: Photosport.

“Sabemos que no vienen en un buen momento, pero nosotros nos concentramos en lo que estamos haciendo. Esperamos seguir mejorando y quedarnos con el clásico”, agregó.

Sobre su presente en el Cacique el volante afirmó que “este año me siento mucho mejor, tengo más responsabilidades y estoy bien físicamente, que es lo más importante. Hice una pretemporada espectacular”.

“Me siento con confianza y estoy jugando en una posición que me gusta, así que lo estoy disfrutando al máximo”, concluyó.

¿Cuándo se juega el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules jugarán este domingo 1 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026.