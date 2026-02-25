Ya es oficial. Lo que era un secreto a voces en Everton terminó por ratificarse en las últimas horas con el despedido de Javier Torrente en su rol como entrenador, siendo el primer DT en caer en lo que va de la Liga de Primera 2026.

Lamentablemente el horripilante inicio de año del argentino le terminó pasando factura. Y es que los Oro y Cielo no solo han perdido los cuatro partidos que han jugado en el torneo, sino que tampoco han anotado un solo gol.

Por lo mismo, el volantazo se hace más que necesario en la escuadra viñamarina, la que hoy por hoy es una de las principales candidatas para perder la categoría en diciembre.

El nuevo DT interino en Everton

Por medio de un comunicado oficial los ruleteros ratificaron que será Davis Gonález, entrenador del equipo de proyección, el encargado de dirigir al plantel profesional por estos días hasta que llegue un reemplazo definitivo.

Se espera que González sea asistido por Julio Barroso, quien en el pasado también tuvo que asumir en una emergencia de este tipo tras el adiós del brasileño Gustavo José da Silva Leal.

Davis Gonález será el encargado de dirigir a los viñamarinos de manera interina. | Foto: Everton.

Cabe destacar que Everton es el absoluto colista en esta Liga de Primera 2026 tras jugadas cuatro fechas. Los Oro y Cielo llevan la friolera de cero puntos, con cero goles convertidos y siete recibidos.

El próximo partido de Everton

Los Ruleteros volverán a la acción ante Universidad de Concepción este domingo 1 de marzo a partir de las 12:00 horas en el Estadio Ester Roa. Este duelo será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2025.

