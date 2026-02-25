El próximo domingo 1 de marzo, Colo Colo y Universidad de Chile animarán la edición 199 del Superclásico en la Primera División, duelo que marcará el regreso de Juan Martín Lucero a los pastos de Macul, aunque esta vez como jugador del archirrival del club que defendió en 2022.

El delantero argentino, recordado por su exitoso paso por Colo Colo, no ha tenido un buen arranque de temporada en los universitarios: aún no convierte goles y ya suma sus primeras críticas. Sin embargo, ahora tiene una oportunidad de oro para reencontrarse con el gol justamente ante el clásico rival.

Pero más allá de lo futbolístico, Lucero también tiene una llamativa historia fuera de la cancha: su salario. Esto, porque el ‘Gato’, tanto en los albos como en los universitarios, ha sido uno de los jugadores mejor pagados del fútbol chileno.

Los salarios de Juan Martín Lucero en Colo Colo y la U

De acuerdo con información publicada por La Tercera en ese entonces, Juan Martín Lucero, durante su paso por Colo Colo, percibía un sueldo cercano a los 75 millones de pesos mensuales , cifra que lo posicionaba como el mejor pagado del fútbol chileno.

Juan Martín Lucero ganaba 75 millones mensuales en Colo Colo. (Foto: Javier Vergara/PHOTOSPORT)

Hoy, en la U, sigue percibiendo uno de los montos más altos del fútbol nacional. Eso sí, no alcanza a posicionarse como el mejor pagado. El arribo del ‘Gato’ al cuadro azul se selló previo pago de 110 mil dólares mensuales, según informó el medio brasileño RTI Esporte.

Llevado a moneda nacional, esto significa que Lucero gana más de 94 millones de pesos chilenos cada 30 días , cifra que supera en 20 millones lo que percibía en su etapa en Colo Colo, pero que es menor a lo que recibe Arturo Vidal, quien sigue en la cima con un pago de 114 millones de pesos mensuales.

Más de 94 millones de pesos percibe actualmente Lucero en la U. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

