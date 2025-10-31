Universidad de Chile vivió una de las jornadas más tristes de los últimos años, al ser eliminada con bastante polémica por Lanús de la Copa Sudamericana. Sebastián Vignolo criticó al Bulla.

En un partido parejo, el Granate se impuso por 1-0 con gol de Rodrigo Castillo. El tanto fue muy protestado por los jugadores azules, ya que la jugada se inició tras una clara mano argentina. Sin embargo, el juez venezolano Alexis Herrera no sancionó la acción.

La molestia en U. de Chile

Una vez finalizado el encuentro, los jugadores de Universidad de Chile y Lanús se enfrentaron sin la pelota de por medio. Si bien los incidentes no pasaron a mayores, demostraron que la calentura por la serie vivida no quedó solo en la cancha.

En el León la molestia era total. La sensación de injusticia se tomó a los jugadores de la U, quienes lo demostraron en su reacción tras el final del duelo. Sebastián Vignolo, uno de los relatores argentinos más reconocidos, se lanzó contra el Romántico Viajero por estos hechos.

“La U. de Chile terminó peleando, Lanús no se meta. Lanús salga de ahí. Lanús se metió en la final de la Conmebol Sudamericana. Hay que saber perder, lo de la U. de Chile en esta copa, adentro y afuera, con público, sin público, realmente deberían tomar nota“, señaló Pollo Vignolo en ESPN mientras los jugadores de ambos equipos se enfrentaban.

“Y digo con público y sin público porque Lanús hace una semana yendo a jugar un partido también sufrió, por eso deberá controlarse. Un equipo tan grande como la U. de Chile…“, complementó el reconocido relator.

Universidad de Chile difícilmente olvidará la noche del 30 de octubre, la cual seguramente quedará entre las jornadas más polémicas en su historia. Los dirigidos por Gustavo Álvarez no pudieron alcanzar la final de la Copa Sudamericana y regresaron con las manos vacías desde Argentina.