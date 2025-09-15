El equipo chileno de Copa Davis se reencontró con las victorias y clasificó a las clasificaciones de las Finales, luego de vencer a Luxemburgo en el estadio Nacional.

El equipo que es capitaneado por Nicolás Massú no tuvo problemas para vencer al pequeño país europeo por 4-0, y ya espera rival de cara al sorteo que se realizará en noviembre próximo en la ITF.

El final de la serie copera se vio manchado por los incidentes que se produjeron a las afueras del Nacional, donde un grupo de hinchas de Universidad de Chile fue a manifestarse tras ganar la Supercopa, por no poder ingresar al partido con Colo Colo en Santa Laura.

Nicolás Massú y los desmanes durante la Copa Davis

Tras la serie con Luxemburgo habló el capitán Nicolás Massú, quien se quejó por los incidentes que interrumpieron el cuarto punto, el que terminó ganando el joven Daniel Núñez.

“Por suerte ya habíamos cerrado 3-0 cuando empezaron a haber esos ruidos, ya teníamos un poco más de calma. Cuando empezó yo no sabía por qué estaba pasando, no sabía si era alguna celebración o algo así. Después le pregunté a parte del staff y me contaron que hubo una final del fútbol y celebraban ahí”, dijo el mejor deportista chileno de todos los tiempos.

“Uno trata de enfocarse lo que más puede, que Daniel me viera a mí concentrado, entregarle el mensaje correcto. Uno se acostumbra, me han pasado tantas anécdotas en el circuito, alrededor del mundo, que uno lo toma con más naturalidad. A seguir para adelante”, cerró.

