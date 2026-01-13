Es tendencia:
La indirecta de Matías Almeyda a Alexis Sánchez por la crisis de Sevilla: “Se gana haciendo…”

El equipo andaluz volvió a perder y empieza a complicarse en la parta baja de la tabla de posiciones de La Liga.

Por Carlos Silva Rojas

Matías Almeyda se lanza contra los delanteros de Sevilla.
Color de hormiga se está poniendo la temporada para Sevilla, porque el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo empieza a mirar de cerca al Fantasma de la B en La Liga.

El cuadro andaluz, con el Niño Maravilla en la cancha desde los 59 minutos, volvió a perder y sumó su tercera derrota en línea, tras caer por 1-0 ante Celta de Vigo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

La situación del equipo dirigido por Matías Almeyda es delicada, ya que está a solo tres puntos del descenso y tiene que enderezar el rumbo en la segunda rueda si es que no quiere pasar zozobras.

Matías Almeyda culpa a la falta de gol de Sevilla

Tras la derrota ante los gallegos habló Almeyda, quien le lanzó una fuerte indirecta a Alexis Sánchez y el resto de los delanteros de su equipo, ya que indica que la falta de gol les está pasando la cuenta.

“Buscando un análisis más productivo, porque lo negativo fue el resultado, veo otro Sevilla diferente, con buena actitud, con buen juego, con muchos robos, con buena interpretación en muchos aspectos”, dijo el argentino en primera instancia.

Sevilla cayó de local ante Celta. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“Pero hay un punto que lo vemos todos, que es el tramo final del terreno. Puedes bloquear a un rival como el Celta, que pocos lo bloquean, pero al fútbol se gana haciendo goles y estamos muy carentes ahí, en ese tramo. Los jugadores te dejan el alma y a veces no te alcanza, pero se trata de insistir”, apuntó a los atacantes.

El próximo partido de Sevilla en La Liga será el lunes 19 de enero, cuando visite a Elche a partir de las 17:00 horas de Chile.

La tabla de posiciones de La Liga

