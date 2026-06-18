Felipe Salinas, DT de Santiago Wanderers Sub 20, se refirió a la espera por la Copa Intercontinental contra Real Madrid.

A meses de la histórica conquista de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20, la atención ahora se instala en la disputa de la Copa Internacional con el campeón europeo Real Madrid.

Este mes, el presidente de la institución nacional, Reinaldo Sánchez, confirmó que la gran definición se jugará en el Elías Figueroa. Sin embargo, aun no hay confirmación por parte de Conmebol y UEFA.

En el puerto se impacientan. En diálogo con RedGol, el técnico campeón con los caturros, Felipe Salinas, señaló que “queda poco, pero todavía no sabemos nada oficial, así que mientras no pase eso…”.

“Todos quieren saber cuáles van a ser las fechas y cuáles van a ser las instalaciones también, para poder planificar un trabajo un poco más serio e ir viendo los tiempos de preparación“, comentó el entrenador.

Esto dijo el DT campeón de América | Conmebol

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“No se sabe la fecha”: En Santiago Wanderers presionan por la Copa Intercontinental

“Sí, supuestamente (la final es en Valparaíso), pero mientras no haya nada oficial, no se puede preparar nada con anticipación. No se sabe la fecha y hay que trabajar para ese partido, yseguramente nos vamos a juntar con la dirigencia en algún momento”, avisó el DT.

Sobre el desempeño de sus dirigidos en Santiago Wanderers, comentó que “les costó un poco la adaptación, pero han ido tomando ritmo, creo que lo han hecho bien, le han dado un segundo aire también al equipo“.

“Siempre que los chicos puedan competir y jugar, eso les va a servir para su desarrollo y, obviamente, va a traer consigo mejora en lo futbolístico”, cerró.