Tras anunciar el regreso del delantero, Arturo Sanhueza explicó los motivos de su incorporación y reveló las dificultades que enfrentó el club en el mercado.

Deportes Temuco atraviesa un positivo presente en Primera B. Tras una sólida primera rueda, el conjunto de La Araucanía se ubica en el cuarto lugar de la tabla y se mantiene en la lucha por conseguir el anhelado regreso a la Liga de Primera.

Con la mira puesta en la segunda mitad de la temporada, la dirigencia ya comenzó a reforzar el plantel y anunció el regreso de Diego Sánchez.

El delantero, que ya defendió la camiseta albiverde en el pasado, se convierte en la primera incorporación del club para afrontar la segunda rueda.

Temuco explica el regreso de Diego Sánchez

Tras el anuncio, Arturo Sanhueza alzó la voz sobre esta llegada, donde señaló: “La llegada de Sánchez lleva a varios temas, ha sido un periodo muy desgastante en relación a buscar esa características de futbolista, por varios aspectos, primero, por futbolistas que quisieran venir a Temuco, hay varios futbolistas que no quisieron venir a Temuco porque estaban con contrato vigente o por estar en una mejor categoría”.

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“Diego es un futbolista de las características que buscamos, alto, que es potente en el juego aéreo, su pasado en el equipo que jugó en la Primera B en Uruguay, salió campeón, ahora estaba en otro equipo en el que estaba entrenando”,

Añadiendo que Sánchez estaba compitiendo. “Eso llevó también a que fuera un punto a favor de que él conociera la ciudad, conociera el equipo, conociera la Primera B, estuviera compitiendo y tuviera la posibilidad de salir”.

Añadiendo que con este anuncio, no buscarán más refuerzos. “Se cierra, cuando analizamos los futbolistas que dejamos y los que sumamos en el fútbol joven era para no llegar a esta ventana y tener que buscar futbolistas en todas las posiciones”.