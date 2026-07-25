Si bien Colo Colo consiguió un importante triunfo ante Deportes Limache, pero hubo algo que empañó la victoria ante la "bestia negra".

Deportes Limache se había convertido en la bestia negra de Colo Colo. El cuadro tomatino no se había amilanado ante la potencia del equipo albo, en todo el primer semestre. Sin embargo, en esta segunda mitad otro gallo cantó.

En el primer partido de la segunda ronda de la Liga de Primera 2026, Limache visitaba el Monumental, con la idea de seguir aumentando la leyenda sobre la bestia negra. Pero, los dirigidos por Fernando Ortiz fueron demasiado superiores y terminaron llevándose el duelo por 3-1.

Pese al triunfo, un detalle vino a “calentarle la cerveza” a los albos. Resulta que en el minuto 73, Erick Wiemberg se fue expulsado tras ganarse la segunda amarilla. Esto hizo enfadar a muchos hinchas de Colo Colo, que han llegado a perder la paciencia con el lateral.

ver también Vozinha a Colo Colo: el contrato que firma la figura del Mundial en su arribo al fútbol chileno

Retorno criticado: la vuelta de Erick Wiemberg

Erick Wiemberg ha sido fuertemente criticado en Colo Colo. Es por eso que, incluso, el propio Fernando Ortiz ha decidido sacarlo del equipo titular en varias ocasiones. Diego Ulloa es el que lo ha ido sentando en la banca.

Pese a ello, volvió a la titularidad debido a un tema de fuerza mayor. Como Colo Colo está jugando con tres atrás, la salida de Joaquín Sosa, por una suspensión que arrastra desde el duelo ante Universidad Católica.

Wiemberg es querido dentro del camarín | Photosport

La titularidad de Erick Wiemberg vino, no obstante, con esta expulsión y con la renovación de las críticas hacia su figura. Pese a ello, su entorno cercano salió en su defensa. Especialmente, Rosemarie Eggers, la pareja del oriundo de Valdivia.

Mensaje de amor: el apoyo a Erick Wiemberg

A través de sus redes sociales, la pareja de Erick Wiemberg, Rosemarie Eggers, le prestó el ropero completo al jugador. Es por eso que le dedicó una historia con un claro y polémico mensaje.

“Tu historia, tu entrega y todo lo que has conseguido hablan mucho más fuerte. Mi amor, a seguir, que los grandes siempre se equivocan. Que nada, ni nadie te haga dudar del gran profesional que eres”, escribió, en un amoroso mensaje.