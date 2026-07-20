El especialista en fichajes, Fabrizio Romano, confirma que Vozinha a Colo Colo está caído y los albos vuelven a apuntar a otro mu9ndialista: Santiago Mele.

Colo Colo sigue trabajando para fichar el arquero que refuerce la portería alba el segundo semestre, tras una primera parte del año que quedó marcada por el debut y titularidad de Gabriel Maureira, de urgencia, por la grave lesión de Fernando De Paul.

En los últimos días las negociaciones tuvieron cerca a Vozinha, el arquero que cumplió una destacada participación en la Copa del Mundo 2026 junto a Cabo Verde, pero las tratativas se estancaron.

Así las cosas, el target de Colo Colo regresó a Santiago Mele, portero uruguayo de 28 años, quien también estuvo en el Mundial 2026 junto a su selección.

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Vozinha no llega a Colo Colo; Mele reserva pasajes

Es un hecho que Vozinha se alejó de Colo Colo y vuelve a la órbita cercana del Cacique Mele, lo que también fue confirmado por el especialista en fichajes, el periodista italiano, Fabrizio Romano.

Mele estaba listo para Colo Colo y el amarillo le sentaba bien, pero su fichaje en el Cacique se diluyó.

“El traspaso de Vozinha al Colo Colo al borde del colapso tras nueva ronda de negociaciones. Santiago Mele ahora es el favorito para convertirse en el nuevo portero del Colo Colo“, informó la eminencia en información del mercado de fichajes.

Cabe recordar que el Cacique aún no confirma su primer refuerzo, aunque debería ocurrir en las próximas horas. Junto a Mele están muy cerca los nombres de Diego Valdés y Jordhy Thompson. Además es opción Jean Meneses y no se descarta una pequeña posibilidad de Luciano Cabral.

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Los albos vienen de derrotar a Millonarios en Colombia en medio de los trabajos de intertemporada. El próximo desafío de Colo Colo será este viernes 24 de julio como local ante Deportes Limache, por la fecha 16 de la Liga de Primera, en el inicio de la segunda rueda.

Resumen:

-Santiago Mele es el arquero favorito para reforzar la portería de Colo Colo.

-Vozinha y sus negociaciones para llegar al cuadro albo se estancaron recientemente.

-24 de julio será el próximo partido de Colo Colo ante Deportes Limache.