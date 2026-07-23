Sin miedo a nada: la ultra ofensiva formación de O’Higgins para visitar a Boca Juniors en la Bombonera

Dejamos rápidamente atrás el extenso Mundial 2026 y nos centramos en lo nuestro, y el calendario quiso que de inmediato tengamos un partidazo, porque O’Higgins visita a Boca Juniors en la Copa Sudamericana.
El poderoso equipo argentino viene de ser eliminado de la Copa Libertadores por otro club chileno, Universidad Católica, y el sorteo quiso que se midiera con un nuevo elenco nacional, ahora en el segundo certamen de importancia de la región.
Los celestes llegan con un mayor rodaje al partido, debido a que clasificaron a la final de la Copa de la Liga y tuvieron actuación en la Copa Chile, donde también pasaron de ronda. En tanto, los Xeneizes recién se ponen a punto con su nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena.
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El entrenador de O’Higgins, Lucas Bovaglio, usualmente utiliza formaciones ofensivas y ante Boca no será la excepción, porque irá con todo para el duelo de ida.
El DT argentino pondrá a sus habituales tres delanteros, con los zurdos Francisco González y Bastián Yáñez por las bandas, más el uruguayo Thiago Vecino como delantero centro. A ellos se le va a sumar Martín Sarrafiore, que siempre pisa el área rival.
Lucas Bovaglio pondrá un equipo ofensivo ante Boca. Foto: Jorge Loyola/Photosport
De esta forma, el once de O’Higgins será con Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez.
El cuadro celeste va por la hazaña y por la segunda victoria chilena en La Bombonera este 2026, tras la lograda por Universidad Católica en la Copa Libertadores.
En síntesis
- O’Higgins visitará a Boca Juniors por los octavos de la Copa Sudamericana.
- El entrenador Lucas Bovaglio mantendrá un esquema ofensivo con tres delanteros en la alineación.
- El partido busca emular la victoria de Universidad Católica en La Bombonera este 2026.
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El partido entre Boca Juniors y O’Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana se jugará este jueves 23 de julio, a partir de las 20:30 horas de Chile, en el estadio Alberto J. Armando, La Bombonera, de Buenos Aires.