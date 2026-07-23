Sin miedo a nada: la ultra ofensiva formación de O’Higgins para visitar a Boca Juniors en la Bombonera

El equipo chileno se mide ante los argentinos en los playoffs de la Copa Sudamericana y va por la hazaña en Buenos Aires.

Dejamos rápidamente atrás el extenso Mundial 2026 y nos centramos en lo nuestro, y el calendario quiso que de inmediato tengamos un partidazo, porque O’Higgins visita a Boca Juniors en la Copa Sudamericana.

El poderoso equipo argentino viene de ser eliminado de la Copa Libertadores por otro club chileno, Universidad Católica, y el sorteo quiso que se midiera con un nuevo elenco nacional, ahora en el segundo certamen de importancia de la región.

Los celestes llegan con un mayor rodaje al partido, debido a que clasificaron a la final de la Copa de la Liga y tuvieron actuación en la Copa Chile, donde también pasaron de ronda. En tanto, los Xeneizes recién se ponen a punto con su nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena.

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La formación ultra ofensiva de O’Higgins en La Bombonera

El entrenador de O’Higgins, Lucas Bovaglio, usualmente utiliza formaciones ofensivas y ante Boca no será la excepción, porque irá con todo para el duelo de ida.

El DT argentino pondrá a sus habituales tres delanteros, con los zurdos Francisco González y Bastián Yáñez por las bandas, más el uruguayo Thiago Vecino como delantero centro. A ellos se le va a sumar Martín Sarrafiore, que siempre pisa el área rival.

Lucas Bovaglio pondrá un equipo ofensivo ante Boca. Foto: Jorge Loyola/Photosport

De esta forma, el once de O’Higgins será con Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez.

El cuadro celeste va por la hazaña y por la segunda victoria chilena en La Bombonera este 2026, tras la lograda por Universidad Católica en la Copa Libertadores.

En síntesis

O’Higgins visitará a Boca Juniors por los octavos de la Copa Sudamericana .

visitará a por los octavos de la . El entrenador Lucas Bovaglio mantendrá un esquema ofensivo con tres delanteros en la alineación.

mantendrá un esquema ofensivo con en la alineación. El partido busca emular la victoria de Universidad Católica en La Bombonera este 2026.

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¿Cuándo y a qué hora juega Boca Juniors vs O’Higgins por la Copa Sudamericana?

El partido entre Boca Juniors y O’Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana se jugará este jueves 23 de julio, a partir de las 20:30 horas de Chile, en el estadio Alberto J. Armando, La Bombonera, de Buenos Aires.