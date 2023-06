Unión Española dispara furiosa a ex canchero: "Se cree un Mesías y hace un mes no lo vemos"

Unión Española rompió el silencio tras la tremenda polémica que se generó con Patricio Bustamante, el ahora ex canchero del Estadio Santa Laura que renunció tras acusar que la directiva hispana no quería escucharlo sobre el riesgo que corre el terreno de juego.

Cristian Rodríguez, gerente general de los Hispanos, decidió alzar la voz despúes del Clásico Universitario jugado en el recinto de Independencia este miércoles 28 de junio recién pasado y disparó con todo contra el regalón de Marcelo Bielsa.

Unión Española contra Patricio Bustamante

“Nos pareció muy extraño los descargos del señor Bustamente. Primero, todo el mundo entiende que más allá de la decisión que pueda tener Unión Española como propietario del estadio, hay bases del torneo que se deben respetar”, lanzó de entrada.

Así, explica que “entre ellos está que cuando se calendariza algún partido, en caso de que exista algún riesgo de juego, el árbitro o la ANFP toman la decisión de suspender. No es que nosotros podamos llegar y suspender un partido“.

“Nos extrañó que Don Patricio planteara que nosotros no tomáramos en cuenta su diagnóstico. Aparte, hace casi un mes no lo vemos acá“, disparó Rodríguez.

Tras eso, Cristián Rodríguez se lamenta. “Nos duele que se atribuya todo. Ningunea el trabajo de mucha gente. Siempre lo hemos tratado con el mayor respeto. Él lo sabe. Han sido muy extrañas todas estas declaraciones”, apuntó.

“Lo he llamado varias veces y no me contesta, porque de verdad estoy súper desconcertado con todo lo que ha dicho. Siento que se cree el Mesías“, agrega.

Después, añade que “siento que cree que es la única persona que ha trabajado en la reconstrucción de la cancha. Es injusto con la gente que trabaja semana tras semana para poder levantarla para el fútbol chileno”.

“No me parece oportunas las declaraciones de Patricio. Ha hablado más de la cuenta por los medios. Creo que se siente cómodo haciéndolo. No podemos quedarnos silentes cuando vemos situaciones que son inexactas”, cerró.