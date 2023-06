No escuchan al canchero: reprogramación de Copa Chile carga la mano al Santa Laura

La ANFP entregó la reprogramación de los partidos suspendidos en la Copa Chile, donde, pese a la polémica, nuevamente se vuelve a cargar la agenda de partidos en el estadio Santa Laura.

Luego de la renuncia del canchero, Patricio Bustamante, el reducto de Independencia sigue lleno de eventos, donde recibirá dos compromisos, según la reprogramación.

Clásico Universitario

La prueba de fuego se comenzará a vivir esta misma jornada, cuando Universidad de Chile reciba a Universidad Católica, en la reanudación del Clásico Universitario, que trajo polémica por el estado de la cancha del estadio en la comuna de Independencia.

“No siguen los consejos de uno y cuando uno dice que la cancha no está en condiciones, es porque no está en condiciones. No sé a quién se le ocurre en la cabeza decir que la cancha está en condiciones, si hoy ni siquiera pudieron ingresar para cortar el pasto”, comento Bustamante en Bolavip.

En ese sentido, el canchero, que tras esto decidió renunciar, dejo en claro que “si quieres jugar, juega, pero la vas a hacer mierda y el campeonato comienza la próxima semana”.

Copa Chile

Pese a que todos los ojos estarán puestos en el estado de la cancha, la ANFP también hizo oídos sordos con la recomendación de Patricio Bustamante, porque en la reprogramación de Copa Chile, puso dos encuentros en ese reducto.

El viernes se pondrá al día este viernes, cuando a las 19.00 horas reciba a Barnechea como local, por los cuartos de final de la fase zonal del partido.

Siguiendo la recomendación que se estableció esta temporada, de igual forma la cancha tendrá un día de descanso luego de cada encuentro.

Por lo mismo, el domingo será el turno que vuelva abrir sus puertas, cuando Universidad Católica reciba a Santiago Wanderers, a las 18.00 horas en la comuna de Independencia.