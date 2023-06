Canchero advierte que Santa Laura no está en condiciones para el clásico: "Los jugadores pueden lesionarse"

Los 60 minutos restantes del clásico universitario deben jugarse este miércoles en el Santa Laura, pero el estado de la cancha no está en buenas condiciones a sólo horas de que se encuentren Universidad de Chile y Universidad Católica por la fecha 12 del Campeonato Nacional.

Así lo expuso un canchero del estadio, quien habló con Bolavip sobre las complicadas condiciones del césped del recinto. Patricio Bustamante advirtió que la cancha está muy blanda luego de las lluvias del fin de semana y que los jugadores corren riesgo de lesionarse.

Antes de que se suspendieran los partidos del fin de semana, el funcionario ya había advertido que la cancha no debía utilizarse. Sin embargo, acusó que sus recomendaciones no fueron escuchadas y por eso terminó renunciando a su cargo.

“No siguen los consejos de uno y cuando uno dice que la cancha no está en condiciones, es porque no está en condiciones. No sé a quién se le ocurre en la cabeza decir que la cancha está en condiciones, si hoy ni siquiera pudieron ingresar para cortar el paso”, narró.

“Si quieres jugar, juega, pero vas a hacer mierda la cancha y el Campeonato Nacional comienza la próxima semana. No se debiera jugar porque la cancha está blanda y porque se corren riesgos que los jugadores se lesionen gravemente”, disparó.

“Como las decisiones la toman otras personas, entonces estoy de más”, dijo Bustamante respecto a su renuncia. Santa Laura, en tanto, debe recibir este miércoles a azules y cruzados, quienes tienen 60 minutos pendientes de juego por el partido suspendido en abril.