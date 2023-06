Ex canchero de Santa Laura: "No le cobré a Unión Española porque los estafaron con la nueva cancha"

El ex canchero del estadio Santa Laura, Patricio Bustamante, entregó nuevos antecedentes de las crisis de “pasto” que vive el fútbol chileno tras renunciar a su cargo en Unión Española. El experto jardinero se fue tras solicitar que el duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica no se jugara en “La Catedral”.

Es que no ha sido fácil recuperar la cancha del Santa Laura tras quedar destruida en el recordado partido de la selección chilena de rugby contra Estados Unidos en julio de 2022. Hoy todavía no está al cien por ciento y por Copa Chile deben jugar este viernes Unión Española-Barnechea y el domingo la Católica ante Santiado Wanderers.

De ahí mi renuncia, si no se toma en cuenta lo que digo entonces estoy de más. En otros lados me preguntan y acá no es así. No he cobrado un solo peso por mi trabajo, fui en ayuda de Ronald Fuentes porque él me pidió y quería que a un técnico chileno le vaya bien, que tenga una buena cancha. Más que un beneficio es un desprestigio para mí”, dijo Bustamante en Radio ADN.

“Estafaron a Unión Española”

Agrega que “no les cobré porque a ellos los estafaron en el trabajo que les hicieron. Quería sólo ayudar a Ronald Fuentes. Muchas veces me preguntaron por mi precio y sólo pedí que me evaluaran cuando la cancha estuviera lista. Si la cancha se estropea, mañana mismo tengo que tener la disponibilidad de la gente y eso en Unión Española no hay”.

“Tuvimos que hacernos cargo de una cancha que más bien parecía una chacra. La recuperamos y cuando vinieron los recitales, retrocedimos. Se tuvo que trabajar sobre la marcha para llegar a una cancha en que se pudiera jugar cuando no estaba en buenas condiciones”, complementa.

Patricio Bustamante sentencia que “después llegamos al partido de la U con O’Higgins, con una cancha en muy buenas condiciones aunque no al cien por ciento. Fui crítico de lo que viene para la cancha. No es que tenga buena raíz, se ha resembrado cuatro veces en estos seis meses. No creo que se pueda hacer un buen juego, y se va a estropear”.

Y el nuevo pasto del estadio Monumental

Por otro lado, Bustamante también abordó el estado de la nueva cancha del Monumental de Colo Colo y recordó el caso “hongo” del césped del estadio San Carlos de Apoquindo, hoy en reconstrucción casi completa con el fin de inaugurar un nuevo recinto para la UC.

“Ahí con el Monumental hubo otro engaño, les dijeron que sería la mejor cancha de Sudamérica y se convirtió en un problema. Hay muchas empresas que se dedican a hacer canchas, pero no son futbolizadas y no entienden las necesidades del jugador”, sostuvo.

Concluye que “en Calama yo combiné seis tipos distintos de pasto, por eso se ve siempre verde todo el año. Cuando pasó el problema en San Carlos de Apoquindo, más que un hongo es el tipo de pasto, que sólo crece en primavera-verano”.