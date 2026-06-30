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Copa Chile

U. Católica vs. Everton: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Copa Chile

Cruzados y ruleteros saldan el partido pendiente por la segunda fecha de Copa Chile.

Por Franccesca Arnechino

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Bernardo Cerezo se anotó con un gol y un autogol.
© PhotosportBernardo Cerezo se anotó con un gol y un autogol.

Universidad Católica recibirá este martes a Everton en el Claro Arena en el partido pendiente por la fecha 2 de Copa Chile 2026, partido clave para definir al líder del Grupo B.

Los Cruzados llegan con tres victorias y lideran con nueve puntos, mientras que los Ruleteros siguen con cuatro unidades, escenario que le permitiría a Católica asegurar anticipadamente la clasificación con un triunfo.

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U. Católica vs. Everton: Hora y canal

Universidad Católica vs. Everton juegan este martes 30 de junio, desde las 20:30 hrs. en el Claro Arena, partido pendiente por la fecha 2 de Copa Chile.

El partido entre Cruzados y Ruleteros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 36 (HD)
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