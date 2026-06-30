Entre martes y jueves, los equipos de Liga de Primera se ponen al día con el calendario de la fase de grupos, en una jornada que puede definir clasificados a octavos de final.

La Copa Chile se pone al día. Con ocho partidos a disputarse entre el martes 30 de junio y el jueves 2 de julio, los equipos pertenecientes a la Liga de Primera dejarán de tener pendientes y estarán a la par de los cuadros de Primera B en el certamen.

Los encuentros corresponden a la jornada 2 y pueden definir algunos clasificados para los octavos de final, entre ellos Universidad Católica y Colo Colo, quienes en caso de ganar sus respectivos encuentros, se instalan en la próxima fase.

De los ocho juegos que se disputarán esta semana en Copa Chile, siete de ellos se podrán seguir por las pantallas de TNT Sports y por streaming a través de HBO Max. El único que no se verá es el de Cobresal y La Serena, que se juega el miércoles 1 en El Salvador.

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Los partidos pendientes de la jornada 2 en Copa Chile

MARTES 30 DE JUNIO

Audax Italiano vs. Palestino / 18:00 horas / Estadio Bicentenario de La Florida / TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX

Universidad Católica vs. Everton / 20:30 horas / Claro Arena / TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX

MIÉRCOLES 1 DE JULIO

Cobresal vs. Deportes La Serena / 18:00 horas / Estadio El Cobre de El Salvador

Deportes Limache vs. Coquimbo Unido / 18:00 horas / Estadio Municipal Lucio Fariña de Quillota / TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX

Universidad de Concepción vs. Ñublense / 18:00 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo / TNT SPORTS y HBO MAX

Universidad de Chile vs. Unión La Calera / 20:30 horas / Estadio Nacional / TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX

JUEVES 2 DE JULIO

Huachipato vs. Deportes Concepción / 18:00 horas / Estadio Huachipato de Talcahuano / TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX

O’Higgins vs. Colo Colo / 20:30 horas / Estadio El Teniente de Rancagua / TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX

Así están las Tablas de Posiciones