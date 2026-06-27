Uno que siempre quiso la Roja en su banca dejó incendiarios dichos sobre la fiesta azteca en la Copa del Mundo. Actualmente dirige en ese país.

Sigue la acción del Mundial 2026 y uno que lleva canasta perfecta es la selección de México. El país es uno de los anfitriones del torneo y tanto en cancha como fuera de ella han dado que hablar, con su efusiva hinchada apoyando al equipo.

Es por eso que tomó la palabra el DT del Monterrey, Matías Almeyda. El argentino ha sido por años la gran obsesión de la selección chilena y ahora con un cuate más le mandó recado a la organización de la Copa del Mundo.

“La FIFA le tiene que agradecer a los mexicanos porque lo llenan todos los estadios. Se convierten apoyando a Corea, Holanda. El mexicano vive una fiesta, les llenan los estadios”, aseguró.

La “alegría azteca” que empapa el Mundial 2026

Matías Almeyda se empapó de la fiesta azteca y aludió al entusiasmo de México en el éxito del Mundial 2026. Ya lejos de la órbita chilena, el DT del Monterrey siguió diciendo por qué ese país es clave en la Copa del Mundo.

“Le consumen todo lo que se vende en los estadios y están dejando un número importante. Así que viva en México porque le da alegría acá”, repasó el entrenador argentino.

Eso sí, no todo fue elogios para el Mundial, ya que el “Pelado” criticó las pausas de hidratación. Para el DT, “son decisiones que toman y saben por qué las toman, pero no cambiaría tanto el fútbol”.

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“El fútbol en su estado natural es el fútbol de la viveza, de la virtud, de ese desarrollo de arte que puede tener un futbolista, en tomar decisiones en milésimas de segundo, pero bueno, ya creo que pasa más por un tema comercial”, cerró.