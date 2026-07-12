El capitán de la Albicelestes se molestó con el portugués João Pinheiro y tuvo un acalorado diálogo.

Argentina con mucho sufrimientos sigue con vida en la Copa del Mundo 2026. Avanzaron sufriendo más de la cuenta y con Lionel Messi dejando una escena bastante extraña con el árbitro del partido.

La Albiceleste ya había trabajado más de lo esperado para eliminar a Cabo Verde y a Egipto, lo que les volvió a suceder ante los helvéticos. Luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, se fueron al alargue donde de manera agónica lo ganaron por 3-1.

El enojo de Lionel Messi

El partido no fue para nada fácil para Argentina. Los dirigidos por Lionel Scaloni vienen sufriendo más de la cuenta, pero igual se las han arreglado para meterse entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo 2026 que se disputa en Norteamérica.

Mucho se ha hablado sobre los arbitrajes en los encuentros de la Albiceleste y las supuestas ayudas a Messi y compañía. Ante Suiza no fue la excepción y generó bastante polémica la expulsión de Breel Embolo a los 72 minutos por doble amarilla.

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Más allá de eso, Lionel Messi dejó una imagen bastante particular. El jugador de Inter Miami tuvo un áspero diálogo con João Pinheiro, el árbitro portugués del encuentro. Ya sin la posibilidad de taparse la boca, quedó al descubierto lo que le dijo.

“Habla bien, no faltes el respeto. A mí háblame bien, no me faltes el respeto“, le señaló Messi a Pinheiro de forma muy desafiante. Estas palabras fueron descifradas por diversos medios argentinos, como TyC Sports y Olé.

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En lo futbolístico, por primera vez en el torneo Lionel Messi no anotó. De todos modos, sigue al tope de la tabla de goleadores con 8 tantos, igualado con Kylian Mbappé. Argentina disputará la semifinal contra Inglaterra el día miércoles 15 de julio a las 15:00 horas de Chile.