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Fútbol chileno

¡Batacazo de “La Nona”! Avisan que Cristián Muñoz es el tapado en cotizada banca del fútbol chileno

El DT viene de dejar Palestino hace pocos días y su nombre ya ronda por el norte del país. Días claves para definir su situación.

Por Nelson Martinez

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La Nona viene de ser cesado de su ciclo en Palestino.
© Photosport.La Nona viene de ser cesado de su ciclo en Palestino.

Siendo el reciente entrenador cesado en el fútbol chileno, el camino de Cristián Muñoz podría tener rápida revancha. El DT dejó hace una semana la banca de Palestino y su nombre ya ronda en otro club.

La mala campaña en la Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Sudamericana sacaron a La Nona de los árabes, pero otra cotizada banca hoy busca DT. Es ahí donde se pueden juntar los caminos.

“El nombre del nuevo entrenador de Deportes Iquique se ha manejado con cautela y hermetismo, pero Cristian Muñoz entraría en los planes“, reportó el medio Primera B Chile.

¿Llega Cristián Muñoz? Así está el panorama en Iquique

Deportes Iquique vio finalizado el ciclo con Rodrigo Guerrero, quien dirigía desde el año pasado al equipo que bajó a Primera B. Ahora buscan con urgencia DT y es ahí donde aparece Cristián Muñoz en el radar.

Iquique a los tumbos tras el descenso a la B /Photosport

Iquique a los tumbos tras el descenso a la B /Photosport

En el triunfo ante Santiago Wanderers, José Cantillana fue quien dirigió interinamente tras saltar desde las series menores. El propio DT aclaró que le queda un partido más al mando hasta que llegue el nuevo entrenador.

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“Estoy feliz en el trabajo que estoy haciendo en divisiones menores, lo he disfrutado al máximo, me faltaba esta posibilidad de trabajar ahí. Se presentó esta problemática, pero yo estoy claro que será este partido, será Santa Cruz, pero después yo vuelvo a lo mío”, dijo el DT.

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Deportes Iquique se tomará estos días para definir al entrenador, donde Cristián Muñoz es una carta firme. Pese a eso, hay otros nombres que han sonado, como el caso de Mario Salas, en una larga carrera por la banca celeste.

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